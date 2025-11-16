إنجاز دولي للجامعات المصرية بالبطولة العالمية العاشرة للجامعات بإسبانيا

18 حجم الخط

حققت بعثة طلاب الجامعات المصرية المشاركة في البطولة العالمية العاشرة للجامعات نتائج متميزة، والتي استضافتها مدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر الجاري، بمشاركة 32 دولة و44 جامعة دولية.

برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف كل من د. أحمد راغب مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود. أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد.

ومن جانبه، قدم د. أيمن عاشور خالص التهنئة لبعثة طلاب الجامعات المصرية المشاركة في البطولة، مشيدًا بالأداء المشرف والنتائج المتميزة التي حققها الطلاب خلال فعاليات المنافسات، ومؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضة الجامعية في مصر، وقدرة طلاب الجامعات المصرية على المنافسة بقوة وتمثيل الوطن بما يليق بمكانته على الساحة الدولية.

وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

** نتائج الفرق جامعات:

- فوز جامعة مصر الدولية بالميدالية الذهبية والمركز الأول ببطولة الكرة الطائرة بنات

- فوز الجامعة الأمريكية ميدالية الذهبية والمركز الأول ببطولة كرة السلة بنات

- ⁠فوز الجامعة الأمريكية بالميدالية الفضية والمركز الثاني فريق تتابع 200 متر متنوع سباحة (بنين)

- ⁠فوز الجامعة الأمريكية بالميدالية الفضية والمركز الثاني فريق تتابع 200 متر حرة سباحة (بنات)

- فوز الجامعة الأمريكية بالميدالية البرونزية والمركز الثالث فريق تتابع 200 متر حرة سباحة مختلط

- ⁠فوز الجامعة الأمريكية بالميدالية البرونزية والمركز الثالث فريق تتابع 200 متر متنوع سباحة (بنات)

- فوز الجامعة الأمريكية بالمركز الرابع ببطولة تنس الطاولة أولاد

- فوز الجامعة الأمريكية بالمركز الخامس ببطولة تنس الطاولة بنات

- فوز الجامعة الأمريكية بالمركز السادس فريق تتابع 200 متر حرة سباحة (بنين)

** نتائج الفردي جامعات:

- المركز الأول (الميدالية الذهبية): اللاعبة/ ملك محمد عباس محمد (جامعة مصر الدولية) في سباق السباحة ٥٠م فراشة

- المركز الثاني (الميدالية الفضية): اللاعبة ملك محمد عباس محمد (جامعة مصر الدولية) في سباق السباحة ٥٠م حرة

- المركز الثاني (الميدالية الفضية) اللاعبة ليان شادي في سباق 50 متر صدر ⁠

- المركز الثالث (الميدالية البرونزية): اللاعب زياد عبد العظيم في سباق ٥٠م ظهر

- المركز السادس: اللاعب أحمد الفيشاوي في سباق 200 متر متنوع (IM)

- المركز السادس: اللاعب زياد عبد العظيم في سباق 50 متر فراشة

- ⁠المركز السادس: اللاعب كريم غراباوي في سباق 50 متر صدر

- ⁠المركز السابع: اللاعبة مايا أسامة في سباق 200 متر متنوع (IM)

- المركز السابع: اللاعبة هنا السيد في سباق 50 متر فراشة

- ⁠المركز السابع: اللاعبة سارة عبده في سباق 200 متر حرة

- المركز الثامن: اللاعبة نور حسين تأتي في سباق 50 متر فراشة

- المركز الثامن: اللاعب أحمد الفيشاوي في سباق 200 متر حرة

وأعرب د. أيمن عاشور عن فخره واعتزاز الوزارة بما حققه أبناء الجامعات المصرية من إنجازات مشرفة، موجهًا الشكر لكافة المدربين والمشرفين على جهودهم المستمرة في إعداد الطلاب ورفع كفاءتهم، ومتمنيًا دوام التوفيق لطلاب مصر في مختلف البطولات الإقليمية والدولية.

كما قدم الوزير التهنئة لأعضاء الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على دورهم البارز في دعم ومتابعة البعثة، مثمنًا التعاون المثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات في دعم الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والمشاركة في المنافسات المحلية والدولية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرياضة الجامعية والرياضة المصرية بوجه عام.

ومن جانبه، عبر د. أحمد راغب عن سعادته بالإنجاز الباهر الذي حققه شباب مصر في هذه البطولة، إحدى أبرز الفعاليات الرياضية الجامعية الدولية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلوها في مراحل الإعداد والتدريب وخلال مجريات المنافسات، والتي أثمرت هذه النتائج المشرفة، كما أشاد بالدعم الكبير الذي قدمه كل من د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبعثة الطلاب طوال فترة البطولة.

