انطلاق فعاليات معسكر"فكرتك شركتك" بالتعاون بين كلية تجارة عين شمس وهيئة الاستثمار

انطلق المعسكر التدريبي "BOOT CAMP.. فكرتك شركتك" لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية التجارة جامعة عين شمس، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور فريد محرم الجارحي عميد كلية التجارة جامعة عين شمس.

وأوضح الدكتور فريد محرم، أن هذا المعسكر يأتي في إطار استراتيجية الكلية الرامية إلى تطوير الجانب التطبيقي لدى الطلاب، وتمكينهم من أدوات ريادة الأعمال، وتعزيز شراكات الكلية مع سوق العمل، مؤكدًا أن هذه المبادرات تتفق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتسهم في إعداد جيل جديد من القادرين على دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وشهد اليوم الأول من المعسكر الذي يقام بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جلسات تدريبية مكثفة، تناولت مفهوم ريادة الأعمال وأهميتها في تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه العملاء، كما تم استعراض أبرز السمات الشخصية اللازمة لرائد الأعمال الناجح.

وتضمنت المحاضرات شرحًا مفصلًا لمنظومة ريادة الأعمال في مصر، مع توضيح دور حاضنات ومسرعات الأعمال وجهات التمويل المختلفة، إلى جانب بيان الفروق الأساسية بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وركز المدربون على مراحل تطور الشركات الناشئة بدءًا من تكوين الفكرة وبناء الفريق، مرورًا بمرحلة التحقق من صحة الفكرة وتطوير النموذج الأولي، ووصولًا إلى استراتيجيات النمو والتوسع وخيارات الخروج المختلفة.

وأضاف العميد أن الكلية تخطط لتنظيم سلسلة من المعسكرات التدريبية الإضافية خلال الفترة القادمة، سيتم الإعلان عن مواعيدها تباعًا، بهدف توفير فرص تدريبية لمزيد من الطلاب، معربًا عن سعادته بالتعاون البناء مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تنظيم هذا المعسكر.

