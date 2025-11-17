تجارة عين شمس تفتتح سوق الخير" و"معرض الكتاب الخيري" لدعم الطلاب غير القادرين

18 حجم الخط

نظمت كلية التجارة جامعة عين شمس حدثًا خيريًا شاملًا جمع بين "سوق الخير" و"معرض الكتاب الخيري"، وذلك في إطار دعم التكافل الاجتماعي ومساندة الطلاب غير القادرين، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فريد محرم الجارحي عميد الكلية.

ضم "سوق الخير" أكثر من 2000 قطعة متنوعة شملت ملابس، أحذية، وحقائب، مشغولات يدوية، أجهزة إلكترونية، ولعب أطفال، تبرع بها فاعلو الخير.

وعلى هامش السوق، افتتح الدكتور فريد محرم الجارحي "معرض الكتاب الخيري"، والذي ضم بدوره أكثر من 600 قطعة من المراجع العلمية الأجنبية والعربية إلى جانب مجموعة من الروايات والقصص الأدبية، تبرع بها السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأكد الدكتور فريد محرم خلال الافتتاح أن هذه الفعاليات تُعبر عن حرص الكلية على ترسيخ قيم التضامن والتعاون داخل المجتمع الجامعي.

وأوضح أن العائد المادي الرمزي من بيع هذه القطع سَيُوجَّه بالكامل لدعم الطلاب الأكثر احتياجًا، مما يساعد في سداد مصروفاتهم الدراسية ويحقق نفعًا يشمل جميع أطراف العملية التعليمية.

جاء تنظيم هذا الحدث تحت إشراف مباشر من الدكتور محمد مرسى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان حسين مدير وحدة الدعم المعنوي بالكلية، والدكتورة جيهان رجب مستشار عميد الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما شهد الحدث مشاركة مجتمعية فاعلة من مبادرة "إيدي بتتكلم" ورابطة متحدي الإعاقة وأسرة إنفينيتي، إلى جانب عدد من المتطوعين من موظفي الكلية وخريجيها، في صورة تعكس روح العمل التطوعي والمسئولية المجتمعية.

وأشاد الدكتور محمد الصباغ، عضو النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، وأحد المشاركين في هذا الحدث لكونه من أبناء كلية التجارة، وأحد الباحثين فيها، بتلك المبادرة قائلا: العمل الخيري بوابة واسعة لجهد، يُبذل من أجل نفع الناس وإسعادهم والتخفيف من معاناتهم، وله أهمية بالغة في القيام ببرامج التنمية بكل جوانبها، لافتا إلى أن جوهره يوحّد البشر على اختلاف مشاربهم لبناء مجتمعات أعدل وأكثر صلابة، سواء تجسّد في العطاء المباشر، أو في العمل التطوعي، أو في المبادرات الجماعية، وهو لا يقتصر على الإغاثة الفورية، بل يسهم في دعم نظم الرعاية الصحية والتعليم، وصون التراث الثقافي، وحماية الفئات الهشة الضعيفة.

وقال الدكتور محمد الصباغ: إن العمل الخيري الغرض منه معالجة الأسباب الجذرية للفقر والتفاوت، لافتا إلى أن المبادرات الخيرية أصبحت تؤثر في رسم السياسات العامة، وتمويل الابتكار، ودعم المجتمعات المحلية حين تعجز الخدمات العامة عن تلبية احتياجات الطبقات الفقيرة فالعمل الخيري كثيرًا ما يسدّ ثغرات تعجز الحكومات عن معالجتها.

وأشار النقابي الدكتور محمد الصباغ، إلى أن الفقر لا يُختزل في غياب الدخل، بل يشمل الجوع، والتهميش، ورداءة ظروف المعيشة، وتقييد الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة يقتضي إقامة شراكات متينة بين الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال والمنظمات الخيرية، في إطار من التعاون والتكامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.