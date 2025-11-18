صحة بني سويف تراجع تطبيق معايير سلامة المرضى بالوحدات الصحية

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، استمرار جهودها المكثفة لمتابعة جاهزية وحدات الرعاية الأساسية للاعتماد، وذلك في إطار خطة المديرية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى.

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وبمتابعة مباشرة من الدكتورة دعاء سيد روبي، مدير إدارة سلامة المرضى.

زيارة تقييم جديدة لوحدات بني سويف

ونفّذت الدكتورة دعاء سيد روبي، مدير إدارة سلامة المرضى بـ مديرية الصحة ببني سويف، زيارة ميدانية إلى وحدة نزلة حنا التابعة لإدارة الفشن الصحية، ضمن استعدادات الوحدة لزيارة الاعتماد المقررة الشهر المقبل، بمشاركة أعضاء إدارة سلامة المرضى: الدكتورة ياسمين جمال، وهدير جابر، وماجدة سمير، وبالتعاون مع فرق إدارة مكافحة العدوى "الدكتورة نورهان محمد، وميرفت عويس" وإدارة التمريض "إيمان عادل" كما رافق الجولة الدكتور هاني عبد النبي، مدير إدارة الفشن الصحية، وعدد من فرق الإشراف.

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف، أنه خلال الزيارة، جرى تنفيذ سلسلة من الإجراءات التقييمية والتنظيمية اللازمة، شملت إجراء تقييم شامل باستخدام أداة الـSAT لقياس مستوى جاهزية الوحدة وفق معايير الاعتماد، والمرور على جميع الغرف ومتابعة سير العمل ومراجعة السياسات الخاصة والعامة، بالإضافة إلى تفقد فناء الوحدة وخزانات المياه والمولد الكهربائي للتحقق من استيفاء متطلبات السلامة البيئية والتشغيل الآمن.

تفتيش شامل لضمان سلامة المرضى

كما تضمنت الزيارة مراجعة السجلات والملفات الطبية والإدارية والتأكد من الالتزام بتطبيق الرقم الطبي الموحد وإدارة الملفات بالشكل المعتمد، إلى جانب إجراء مقابلات مع الفريق الطبي والتمريضي لقياس مدى إلمامهم بالإجراءات التشغيلية القياسية (SOPs) وقدرتهم على تطبيقها، ومراجعة ملفات العاملين للتحقق من استيفاء معايير WFM وتم أيضًا متابعة تطبيق سياسات مكافحة العدوى والتعقيم والتعامل الآمن مع النفايات الطبية، وتقييم أداء الفريق الطبي فيما يخص سياسات تقديم الخدمة والإسعافات الأولية وإجراءات السلامة.

وأشار بيان مديرية الصحة ببني سويف، إلى أنه في ختام الزيارة، عُقد اجتماع موسع ضم مسؤولي الوحدة والإدارة الصحية والصيانة والسلامة المهنية وفرق المرور من الإدارات المختصة، لمناقشة التحديات القائمة، واستعراض احتياجات الحماية المدنية وأنظمة مكافحة الحريق، ووضع خطة تحسين واضحة بجدول زمني قبل زيارة الاعتماد، وأكدت المديرية استمرار دعمها لوحداتها الصحية لضمان تقديم خدمات آمنة وفعّالة تواكب معايير الجودة.

