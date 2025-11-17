الإثنين 17 نوفمبر 2025
أخبار مصر

نجاح أول عملية استئصال للكلى بالمنظار داخل المجمع الطبي الدولي بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح في إجراء أول عملية استئصال جذري للكلى بالمنظار داخل المجمع الطبي الدولي بالأقصر التابع للهيئة، وذلك لسيدة تبلغ من العمر 32 عامًا كانت تعاني من آلام شديدة بالبطن، حيث أظهرت الفحوصات الطبية وجود ورم بالكلى استدعى التدخل الجراحي الفوري.

استئصال الكُلية بالكامل باستخدام المنظار الجراحي،

وأشارت الهيئة، إلى أن الفريق الطبي نجح في استئصال الكُلية بالكامل باستخدام المنظار الجراحي، في عملية تعد من أدق الجراحات في تخصص المسالك البولية نظرًا لوقوع الكلية خلف التجويف البريتوني، مما يتطلب مهارة فائقة وتقنيات دقيقة لتسليك الكلية واستئصالها بالكامل عبر المنظار واستخراجها بأمان من داخل التجويف.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذا الإنجاز يعكس الكفاءة العالية والخبرة المتميزة للأطقم الطبية داخل منشآت الهيئة، مشيرًا إلى أن ما تحقق يمثل نقلة نوعية في خدمات المسالك البولية بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر، والذي أصبح من المراكز الرائدة في تقديم الجراحات الدقيقة والمعقدة وفق أحدث المعايير العالمية.

ولفت إلى أن نجاح الفريق في تنفيذ الجراحة يعكس مدى جاهزية الكوادر الطبية بالمجمع الطبي الدولي وقدرتهم على التعامل بكفاءة مع الحالات الدقيقة والمعقدة وفق أعلى معايير الأمان والجودة.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن العملية الجراحية التي تم تنفيذها بالمنظار تتيح رؤية أوضح للتفاصيل الدقيقة أثناء التدخل، وتتميز بعدم ترك أي أثر جراحي بعد الانتهاء منها، مؤكدًا أن مثل هذه الجراحات تُعد من الخدمات المتقدمة التي تحرص الهيئة على توطينها داخل محافظات التأمين الصحي الشامل.

تكلفة إجراء العملية بالمنظار قد تصل إلى 150 ألف جنيه في المستشفيات الخاصة

وأشار إلى أن تكلفة إجراء العملية بالمنظار قد تصل إلى 150 ألف جنيه في المستشفيات الخاصة، بينما تُجرى داخل منشآت الهيئة بالمجان ووفق أعلى معايير الجودة، باستخدام أحدث الأجهزة والمستلزمات الجراحية، وبكفاءة تضاهي كبرى المراكز الطبية الجامعية في مصر، ولا يتكلف المنتفع إلا نسبة مساهمة تقدر بـ 482 جنيه فقط.

ولفت السبكي إلى أن المجمع الطبي الدولي بالأقصر يشهد طفرة كبيرة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، حيث نفذ حتى الآن 32.000 عملية جراحية متنوعة بين الجراحات البسيطة والدقيقة والمتخصصة، من إجمالي 400.000 تدخل جراحي تم داخل منشآت الهيئة بمحافظة الأقصر، وهو ما يعكس تطور الأداء الطبي بالمحافظة وقدرة الهيئة على تحقيق أهدافها في تقديم خدمات طبية متكاملة ومتطورة لجميع المواطنين.

وتم إجراء العملية على يد فريق طبي متميز ضم كلًا من الدكتور باسم نبيل سليم، استشاري جراحة المسالك البولية، والدكتور مينا سامي فخري، أخصائي جراحة المسالك البولية، والدكتور حسن محمد حسن عكاشة، طبيب مقيم.

