التأمين الصحي: نجحنا في القضاء على قوائم الانتظار.. وأقصى مدة لا تتجاوز أسبوعين

أكد الدكتور سيد جلال، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الهيئة تشارك في جميع المبادرات الرئاسية، باعتبارها أحد أعمدة المنظومة الصحية في مصر، مشيرا إلى أن حجم التغطية التأمينية وصل إلى 69.5 مليون منتفع تشمل أصحاب المعاشات والموظفين والأطفال في السن المدرسي ودون السن المدرسي.

خدمات واسعة من خلال عيادات التأمين الصحي والصحة المدرسية

وأوضح جلال في تصريحات صحفية أن الهيئة توفر خدمات واسعة من خلال عيادات التأمين الصحي والصحة المدرسية والعيادات المسائية التي تعمل على تخفيف الضغط على العيادات الصباحية، لافتًا إلى أن الأطباء متواجدون حتى الساعة الثامنة مساءً لضمان تقديم الخدمة طوال اليوم.

لا تتجاوز مدة الانتظار حاليًا من 10 أيام إلى أسبوعين

وأشار إلى أن الهيئة نجحت في القضاء على قوائم الانتظار، حيث لا تتجاوز مدة الانتظار حاليًا من 10 أيام إلى أسبوعين، وفي بعض المستشفيات تقل المدة إلى أقل من أسبوع.

وفي أمثلة علي الخدمات التي تقدمها هيئة التأمين الصحي، تشمل الخدمات المقدمة:

القساطر العلاجية والتشخيصية

جراحات الأورام بمختلف أنواعها

جراحات المخ والأعصاب

جراحات القلب المفتوح

عمليات تغيير صمام القلب بتقنية "تافي"، والتي تتجاوز تكلفتها مليون جنيه للحالة الواحدة ويجريها المريض في التأمين الصحي مجانا

زراعة الكُلى والقرنية والكبد



وأكد جلال استمرار الهيئة في تحديث الخدمات الطبية وتطوير منظومتها، إضافة إلى العمل حاليًا على تقليل مدة الحجز بالعيادات وتحسين الخدمة.

