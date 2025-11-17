الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التأمين الصحي: نجحنا في القضاء على قوائم الانتظار.. وأقصى مدة لا تتجاوز أسبوعين

قوائم الانتظار
قوائم الانتظار
18 حجم الخط
ads

أكد الدكتور سيد جلال، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الهيئة تشارك  في جميع المبادرات الرئاسية، باعتبارها أحد أعمدة المنظومة الصحية في مصر، مشيرا إلى أن حجم التغطية التأمينية وصل إلى 69.5 مليون منتفع تشمل أصحاب المعاشات والموظفين والأطفال في السن المدرسي ودون السن المدرسي.

خدمات واسعة من خلال عيادات التأمين الصحي والصحة المدرسية

 

وأوضح جلال في تصريحات صحفية  أن الهيئة توفر خدمات واسعة من خلال عيادات التأمين الصحي والصحة المدرسية والعيادات المسائية التي تعمل على تخفيف الضغط على العيادات الصباحية، لافتًا إلى أن الأطباء متواجدون حتى الساعة الثامنة مساءً لضمان تقديم الخدمة طوال اليوم.

لا تتجاوز مدة الانتظار حاليًا من 10 أيام إلى أسبوعين

 

وأشار إلى أن الهيئة نجحت في القضاء على قوائم الانتظار، حيث لا تتجاوز مدة الانتظار حاليًا من 10 أيام إلى أسبوعين، وفي بعض المستشفيات تقل المدة إلى أقل من أسبوع. 

وفي أمثلة علي الخدمات التي تقدمها هيئة التأمين الصحي، تشمل الخدمات المقدمة:

القساطر العلاجية والتشخيصية

جراحات الأورام بمختلف أنواعها

جراحات المخ والأعصاب

جراحات القلب المفتوح

عمليات تغيير صمام القلب بتقنية "تافي"، والتي تتجاوز تكلفتها مليون جنيه للحالة الواحدة ويجريها المريض في التأمين الصحي مجانا 

زراعة الكُلى والقرنية والكبد 

الصحة تطلق برنامج «قادة الأزمات والكوارث» بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

احذري، جميع أنواع الشامبو والشاور جيل تشكل خطورة على الصحة


وأكد جلال استمرار الهيئة في تحديث الخدمات الطبية وتطوير منظومتها، إضافة إلى العمل حاليًا على تقليل مدة الحجز بالعيادات وتحسين  الخدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للتأمين الصحي التغطية التأمينية الادارة المركزية للشئون الطبية اصحاب المعاشات أصحاب المعاش العيادات الصباحية العامة للتامين الصحي الصحة المدرسية السن المدرسى المنظومة الصحية في مصر عيادات التأمين الصحي لهيئة العامة للتأمين الصحي

مواد متعلقة

الصحة تطلق برنامج «قادة الأزمات والكوارث» بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

الصباح والظهيرة والمساء، هل يختلف تأثير تناول الموز باختلاف التوقيت؟

سر تزايد معدلات الإصابة بنزلات البرد بين الأطفال

هيئة الدواء تكشف مخزون الأدوية لعلاج الاضطرابات النفسية والصرع

الرعاية الصحية تبحث تطوير خدمات القساطر القلبية المتقدمة لمرضى التأمين الصحي الشامل

الرقابة الصحية: قانون المسئولية الطبية يعيد بناء الثقة بين المريض ومقدم الخدمة

الحليب ضمن القائمة، 7 مشروبات طبيعية ترطب الجسم

هيئة الدواء: مخزون الأدوية الاستراتيجية آمن ولا صحة لما تردد عن نقص مستحضرات حيوية

الأكثر قراءة

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

3 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

طن النترات العادي يتراجع 3717 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أول رد فعل من السيسي على أحداث بعض الدوائر الانتخابية

سلطات الاحتلال ترحل مرضى غزة من مستشفيات القدس إلى وجهة مجهولة

رابط وخطوات نتيجة حج الجمعيات لعام 2026

أستاذ علاقات دولية يكشف أهداف زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الإثنين

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم الإثنين 17-11-2025

سعر الريال القطري في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين 17-11-2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

دعاء الصباح، باب مفتوح لطلب المغفرة وراحة القلوب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية