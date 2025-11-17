أسباب زيادة الالتهابات فى الجسم بعد الأربعين وطرق علاجها

18 حجم الخط

زيادة الالتهابات بالجسم من المشكلات التى يعانى منها العديد من الأشخاص خاصة من بعد عمر الأربعين، ما يؤثر على الصحة العامة.

وزيادة الالتهابات بالجسم تعني كثرة الشكوى من آلام الجسم وضعف المناعة، وعادة يكون السبب التغذية الخاطئة والاعتماد على الوجبات السريعة.

ماهو الالتهاب بالجسم

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية: إن الالتهابات هى عدو الجسم بعد الأربعين، وللأسف هى المحرك الصامت، والالتهابات هى السبب الخفي لزيادة الدهون، ومقاومة الإنسولين، بالجسم.

وأضاف مسعد أن الالتهاب هو استجابة الجسم الدفاعية الطبيعية، ولكن عندما يستمر لفترة طويلة، يتحول إلى ضرر صامت، لأن الالتهاب المزمن يضر الأنسجة بصمت، ويسرع الشيخوخة.

كيف يزيد الالتهاب دهون الجسم؟

وتابع، أن الالتهاب المزمن يرفع تراكم الدهون، ويزيد مقاومة للإنسولين، واضطراب الهرمونات، وزيادة تصنيع الدهون في الكبد، وتزيد دهون البطن خاصة الحشوية، كما أن السيتوكينات الالتهابية تعطل إشارات الإنسولين وتغير توازن الليبتين والأديبونكتين.

أسباب الالتهاب بالجسم بعد الأربعين، فيتو

أسباب الالتهاب بالجسم

وأوضح الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، أن من أسباب الالتهاب بالجسم:

نظام غذائي سيئ

التوتر

قلة النوم

اضطرابات الهرمونات

مشاكل الهضم والامتصاص

أكلات وأعشاب تخلصك من الالتهابات بالجسم

وأضاف اخصائي التغذية، أن هناك أكلات وأعشاب تقضى على الالتهابات بالجسم، منها:

الكركم، ومركبه الأساسي الكركمين يقلل التورم وألم المفاصل.

الزنجبيل، يقلل مؤشرات الالتهابات التي تسبب الألم، ويقلل الإجهاد التأكسدي في الجسم، ويهدئ الانتفاخ والغثيان وعسر الهضم.

الأملا (عنب الثعلب الهندي)، ويقلل الجذور الحرة والسموم الضارة، ويقوي المناعة وصحة البشرة، ويدعم إزالة سموم الكبد والهضم وصحة الأمعاء.

طرق تساعد فى التخلص من الالتهابات

وتابع، وللتخلص من الالتهابات بالجسم، يجب اتباع بعض النصائح، منها:

الحركة والنشاط البدني

تمارين المقاومة المنتظمة تقلل الالتهاب عبر تحسين حساسية الإنسولين وتعديل محور الكورتيزول

جودة النوم السيئة ترتبط بارتفاع المؤشر الغذائي الالتهابي واضطراب الصحة النفسية

اتباع برنامج غذائى يحسن من الهضم وسهل الامتصاص ويساعد فى التخلص من دهون الكبد

