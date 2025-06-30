الإثنين 30 يونيو 2025
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صحة ومرأة

فوائد الجنزبيل، يحارب الالتهابات المزمنة ويقلل آثار العلاج الكيميائي

الجنزبيل
الجنزبيل

فوائد الجنزبيل، الزنجبيل من الأعشاب العطرية النفاذة التى لها رائحة نفاذة ومذاق حار ومميز وهو يستخدم فى الطهى والطب البديل ويدخل في صناعة بعض الأدوية.

وفوائد الجنزبيل، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية: إن الزنجبيل هو نبات جذري يتميز برائحته القوية وطعمه اللاذع، ويستخدم منذ آلاف السنين في الطب التقليدي والعلاج الطبيعي، وخاصة في الطب الصيني والهندي، ويعرف الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهاب والأكسدة، ويدخل في العديد من الوصفات العلاجية والغذائية.

فوائد الجنزبيل للصحة 
فوائد الجنزبيل للصحة 

فوائد الجنزبيل للصحة 

وأضافت منى، أن من فوائد الجنزبيل للصحة:-

  • يحتوي الزنجبيل على مركبات نشطة مثل "الجنجرول" التي تساعد في محاربة الالتهابات المزمنة وتقلل من آلام المفاصل الناتجة عن التهاب المفاصل الروماتويدي أو هشاشة العظام.
  • يساعد الزنجبيل على تحفيز العصارات الهضمية وتحسين حركة الأمعاء، ما يساهم في علاج عسر الهضم، والانتفاخ، والغازات، كما يقلل من الغثيان والقيء، خاصة لدى الحوامل أو بعد العمليات الجراحية.
  • يعد الزنجبيل علاج طبيعي شهير للغثيان، خاصة الناتج عن دوار البحر أو الحمل أو العلاج الكيميائي، حيث أن كوب من شاي الزنجبيل الدافئ يمكن أن يخفف من هذه الأعراض.
  • تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الزنجبيل بانتظام قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، ما يجعله مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني.
  • يساعد الزنجبيل في تقليل مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الجسم، مما يحسن صحة القلب ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
  • بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، يساعد الزنجبيل على تقوية الجهاز المناعي، ويستخدم بشكل شائع في علاج نزلات البرد والإنفلونزا.
  • يحتوي الزنجبيل على مركبات مضادة للأكسدة تساهم في محاربة الجذور الحرة التي تضر بالخلايا، وتشير أبحاث أولية إلى دوره في الوقاية من أنواع معينة من السرطان مثل سرطان القولون والمبيض.
  • يساعد الزنجبيل في تقوية الذاكرة وتحسين التركيز، ويعتقد أنه يساهم في الوقاية من الأمراض التنكسية مثل الزهايمر والخرف بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.
  • الزنجبيل يحتوي على مضادات أكسدة ومركبات تساهم في تجديد خلايا الجلد، وتقليل البقع الداكنة، ومحاربة التجاعيد وعلامات التقدم في السن، كما يساعد في تهدئة التهابات البشرة وحب الشباب.
  • يعزز الزنجبيل الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يحفز بصيلات الشعر ويعزز نموه، ويمكن استخدام زيت الزنجبيل أو خلطه بزيوت طبيعية أخرى للحصول على شعر أكثر كثافة وصحة.
  • تساعد خصائص الزنجبيل المضادة للبكتيريا والفطريات في تنظيف فروة الرأس والتخلص من القشرة المزعجة.

محاذير استخدام الزنجبيل

وتابعت، رغم فوائد الزنجبيل، يجب الحذر في بعض الحالات، منها:-

  • لا ينصح بالإفراط في تناوله لأنه قد يسبب حرقة أو تهيج المعدة.
  • يجب استشارة الطبيب لمرضى القلب أو من يتناولون أدوية مميعة للدم.
  • الحوامل يجب أن يستهلكن الزنجبيل بكميات معتدلة وتحت إشراف طبي.
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