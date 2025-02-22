هل استخدام الكركم يسبب مخاطر للكلى؟ دراسة توضح

يعتبر الكركم من التوابل الرائعة في المطابخ الهندية، فهو المكون الرئيسي في الكاري، ومضاد الالتهابات، وقد استُخدم لفترة طويلة في الطب البديل بسبب فوائده الصحية.

أضرار الكركم

الكركمين، المكون الحيوي الأساسي للكركم، هو مضاد للأكسدة فعال له تأثيرات مضادة للالتهابات، ولكن في حين يتم الاحتفاء بالكركم لفوائده الصحية، يشعر بعض الناس بالقلق بشأن تأثيره في صحة الكلى.



وفقًا للدكتور ريتيش شارما، مدير ورئيس قسم أمراض الكلى وزراعة الكلى يقول: عند تناوله باعتدال، لا يكون الكركم سامًّا للكلى بشكل عام بحسب Times of india.

تكوين حصوات الكلى

"تأتي المخاطر الرئيسية من الإفراط في الاستخدام، وخاصة من المكملات الغذائية عالية الجرعات، وذلك لأن تناول الكثير من الكركمين يمكن أن يرفع مستويات الأكسالات في البول بشكل كبير، مما يزيد من فرص الإصابة بحصوات الكلى."



يحتوي الكركم على نسبة عالية من الأكسالات، مما يعني أن الإفراط في تناوله - وخاصة في شكل مكملات - يمكن أن يساهم في تكوين حصوات الكلى، وخاصة للأفراد المعرضين لها بالفعل.

في حين أن تناول كميات قليلة من الكركم في الوجبات لا يشكل ضررًا عادةً، إلا أن الجرعات الزائدة من مكملات الكركم قد تسبب ضغطًا إضافيًا على الكلى.

وعلاوة على ذلك، تشير بعض الأدلة إلى أن الجرعات العالية من الكركم قد تؤدي إلى الفشل الكلوي لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة ويرجع هذا إلى اضطرار الكلى إلى العمل بجهد أكبر لتصفية المواد الكيميائية الزائدة، مما قد يؤدي إلى التسمم. قد يتفاعل الكركم مع الأدوية المستخدمة لعلاج أمراض الكلى أو مرض السكري أو تخثر الدم.

خطورة الجرعات المفرطة من الكركم

أظهرت دراسة أجراها معهد أبحاث الكلى في ولاية ماساتشوستس أن الجرعات المفرطة من الكركمين قد يكون لها تأثيرات سامة للكلى وتزيد من تفاقم تلف الكلى، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض الكلى أو عوامل الخطر.

وقد تتفاعل مكملات الكركم مع الأدوية المستخدمة بشكل روتيني لعلاج أمراض الكلى، مثل مميعات الدم والعلاجات التي تضعف وظائف الكلى.



كيفية استخدام الكركم بأمان إذا كانت توجد مخاوف بشأن الكلى

تقول الدكتورة ديبجاني بانيرجي، مسؤولة التغذية في مستشفى PSRI، "إذا كنت تحب الكركم ولكنك قلق بشأن كليتيك، فإليك كيفية تناوله بأمان"



جرعات صغيرة من الكركم

استشر خبيرًا في الرعاية الصحية قبل تناول الكثير من الكركم.

يساعد إضافة الكركم إلى الوجبات الغنية بالكالسيوم (مثل منتجات الألبان أو الخضار الورقية أو اللوز) على تقليل حدوث حصوات الكلى عن طريق ربط الأكسالات.

يساعد شرب كمية كافية من الماء على التخلص من الأكسالات الزائدة، مما يقلل من خطر حصوات الكلى.



إذا كان لديك تاريخ من حصوات الكلى أو مشاكل الكلى، فيجب عليك توخي الحذر واستشارة طبيبك قبل تناول جرعات كبيرة من الكركم.

يجب على الأشخاص المصابين بأمراض الكلى الاتصال بالطبيب قبل استخدام مكملات الكركم.

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