استر يارب، لحظة انهيار مئذنة أحد أكبر المساجد بالشرقية يثير مخاوف الأهالي (فيديو)

انهيار مئذنة مسجد في بلبيس، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب، يوثق لحظة انهيار مئذنة مسجد الطاهرات في محافظة الشرقية، الأمر الذي أثار حالة من الخوف لدي بعض الأهالي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

استر يا رب لحظة انهيار مئذنة مسجد في بلبيس

ويظهر الفيديو بعض أصوات المتابعين لـ انهيار مئذنة المسجد وهو يقولون: "استر يارب.. استر يارب.. شايف شونة الطوب بتاعها قد إيه"، للتأكيد على قوة المئذنة، التي أحدثت دويا لحظة انهيارها".

لحظة انهيار مئذنة مسجد الطاهرات، فيتو

أثار انهيار مئذنة مسجد الطاهرات في بلبيس بمحافظة الشرقية حالة من المخاوف لدى البعض، في حين كشف آخرون أن المسجد حاليًا في حالة إحلال وتجديد، حيث سيتم تجديد وتطوير المسجد، لذا تم إسقاط مئذنته، التي انهارت مسببة دويا ومخاوف لدى البعض.

وعلق البلوجر محمد أحمد زياد قائلًا: "أيه وجع القلب اللي علي الصبح ده.. مسجد الطاهرات"

ورد البلوجر حسين السيد فقال: "مسجد الطاهرات المفروض إنهم بيعملوا فيه إصلاحات وممكن هتتعمل مئذنة جديدة..!"

وقال البلوجر مصطفى سعد: "دي لو مسجد الطاهرات يبقي بيمهدوا لإعادة بنائه هيبقي روعة باذن الله زي المسجد اللي على المحطة"

أما البلوجر عبد المنعم الجديد فقال: "المسجد بيتجدد يا جماعة وهبتعمل فيه توسعات إن شاء الله تخلص على خير مش إزالة ولا حاجة"

هدم أحد أكبر المساجد في بلبيس بالشرقية

وعلق البلوجر توفيق عبد النعيم فقال: "مسجد الطاهرات اللي بيتهد قدامكو دا واحد من أكبر المساجد في بلبيس مسجد قايم عليه منطقه كامله مبقاش فيها صوت أذان يرضي مين دا مسجد لسه متجدد من أقل من عشر سنين وحالته كويسة جدًا جدًا كل اللي كان محتاجه يترمم جزء بسيط فيه، يقومو يهدوه كده عاوزين نفهم ليه المسجد يتهد..."



وعبر خال البغال عن حزنه فقال: "يا قبضة القلب!! مسجد الطاهرات ببلبيس.. المسجد ده اتبنى من عشرات السنين حيث كنا أطفالًا تلاميذًا في مدرسة الفردوس الابتدائية (جارة المسجد) وكان والدى رحمه الله رئيسًا لجمعية (السيدات الطاهرات) والذى دعا صديقه الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر رحمه الله لافتتاحه.. ورغم أن السبب المعلن للهدم هو إعادة بناؤه إلا أن منظر سقوط المئذنة يقبض القلب!!"

أكد أهالي المنطقة والمسئولين عن المسجد أنه لم يصدر حتي الآن بيان عن هدم مئذنة المسجد أو توسعته، في الوقت الذي يتردد أن هناك متبرعا سيقوم بهدم المسجد لتوسعته مثلما حدث في مسجد المحطة في بلبيس بمحافظة الشرقية.



