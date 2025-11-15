انهيار جزء من منزل دون إصابات في القليوبية

18 حجم الخط

شهدت محافظة القليوبية، اليوم السبت، انهيار جزء من منزل مكوّن من طابقين بقرية كفر الرجالات التابعة لمركز طوخ، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وتلقى مركز طوخ بلاغًا يفيد بحدوث انهيار في حائط المطبخ بالطابق الأرضي لمنزل مبني بالطوب اللبن. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بطوخ إلى الموقع، وتم إخطار نقطة إسعاف طوخ لمتابعة الموقف ورفع درجة الاستعداد.

وأكدت المعاينة الأولية عدم وجود إصابات حتى الآن، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الحالة الإنشائية للمبنى واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.