حوادث

انهيار جزء من منزل دون إصابات في القليوبية

انهيار جزئي بمنزل
انهيار جزئي بمنزل بالقليوبية، فيتو
شهدت محافظة القليوبية، اليوم السبت، انهيار جزء من منزل مكوّن من طابقين بقرية كفر الرجالات التابعة لمركز طوخ، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

 

وتلقى مركز طوخ بلاغًا يفيد بحدوث انهيار في حائط المطبخ بالطابق الأرضي لمنزل مبني بالطوب اللبن. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بطوخ إلى الموقع، وتم إخطار نقطة إسعاف طوخ لمتابعة الموقف ورفع درجة الاستعداد.

وأكدت المعاينة الأولية عدم وجود إصابات حتى الآن، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الحالة الإنشائية للمبنى واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

 

