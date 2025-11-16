الأحد 16 نوفمبر 2025
إصابة سيدة مسنة في انهيار جزئي لعقار بمصر القديمة

 أصيبت سيدة مسنة إثر انهيار جزء من عقار مكون من أرضي وثلاثة طوابق بدائرة قسم شرطة مصر القديمة

وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، في حين باشرت الجهات المختصة التحقيق في أسباب الحادث.

تلقت مباحث القاهرة، من غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بسقوط جزء من عقار بحي مصر القديمة. وعلى الفور، تم الدفع بقوات الإنقاذ التابعة لـ الحماية المدنية وقوات البحث الجنائي إلى مكان الحادث.

وبالفحص، تبين سقوط سقف صالة بالدور الثالث على الدور الثاني في عقار مكون من أرضي وثلاثة طوابق، ذو حوائط حاملة وأسقف خشبية، ويقطنه 5 أسر. 

وأسفر الحادث عن إصابة سيدة مسنة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في أسباب الانهيار.

 

وعلى الفور، قامت قوات البحث الجنائي بإخلاء العقار من السكان، فيما اتخذت الجهات المعنية بمحافظة القاهرة الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة المارة والعقارات المجاورة، لحين الانتهاء من عمليات الفحص التي تجريها اللجنة المختصة بالمحافظة.
 

