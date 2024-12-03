متوفى و7 مصابين حصيلة انهيار مسجد تحت الإنشاء بالشرقية

حادث انهيار مسجد ديرب نجم،بلغت الحصيلة النهائية لحادث انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء «أثناء الصبة»بمنطقة ديرب السوق التابعة لمركز ديرب نجم محافظة الشرقية، متوفى و7 مصابين في الحادث.

وفاة عامل وإصابة 7 آخرين إثر انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالشرقية

تلقى مرفق إسعاف الشرقية إخطارا بشأن ورود بلاغًا بوقوع انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بمنطقة ديرب السوق التابعة لمركز شرطة ديرب نجم.

بانتقال قوة امنية الي موقع البلاغ مدعومة بقوات الحماية المدنية جري رفع الانقاض من ساحة المسجد وبالفحص تبين حدوث انهيار جزء من سقف مسجد تحت الإنشاء أثناء أعمال الصبة الخرسانية ونتج عن الحادث وفاة عامل وإصابة 7 آخرين بجروح متعددة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي، لإسعافهم وتلقي العلاج اللازم، ونقل جثمان المتوفى والتحفظ عليه بثلاجة الموتى بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وطلبت المباحث بسرعة عمل التحريات عن أسباب وقوع الحادث.

الطب الشرعي..هو حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

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