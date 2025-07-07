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محافظات

تحطم سيارتين في انهيار مئذنة مسجد أثري بالغربية

انهيار مئذنة مسجد
انهيار مئذنة مسجد أثري في سمنود يتسبب في تحطم سيارتين

شهدت مدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم، حادثًا مروعًا بعد انهيار مئذنة مسجد "سيدي سلامة" الأثري، ما أسفر عن تهشم سيارتين وسقوط عمودي إنارة، دون وقوع إصابات بشرية.

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وتلقى مسئولو غرفة عمليات محافظة الغربية بلاغًا من مركز ومدينة سمنود، يُفيد بانهيار أجزاء كبيرة من مئذنة المسجد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بمعدات ثقيلة بينها لودر عملاق لرفع الأنقاض وتأمين المنطقة.

وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن المئذنة المنهارة يصل ارتفاعها إلى نحو 27 مترًا، وقد أدى انهيارها إلى تدمير سيارتين خاصتين كانتا متوقفتين بجوار المسجد، فضلًا عن سقوط عمودي إنارة بالشارع المجاور.

ولم يُسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما بدأت الجهات المختصة أعمال الفحص الفني للوقوف على أسباب الانهيار ومدى تأثر باقي أجزاء المسجد، خاصة أنه يُعد من المعالم الدينية والتاريخية الهامة بمدينة سمنود.

ومن المقرر إعداد تقرير هندسي شامل تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المسجد وصيانته بالشكل الذي يضمن سلامة المواطنين والمارة.

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