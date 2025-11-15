خبير عسكري سوداني يكشف سبب انهيار ميليشيا الدعم السريع

18 حجم الخط

قال اللواء معتصم عبد القادر، الخبير العسكري السوداني، إن الجيش السوداني نجح قبل أكثر من عام في السيطرة على ما يزيد على عشر ولايات، إلا أن انتقال المعارك إلى إقليم دارفور تزامن مع تدفق كبير للدعم الخارجي لميليشيا الدعم السريع، وهو ما مكّنها من الصمود لفترة أطول مما كان متوقعًا.

تراجع الدعم الخارجي وبداية الانهيار

وأوضح عبد القادر، خلال حديثه بقناة القاهرة الإخبارية، أن تقلّص الدعم الخارجي لـميليشيا الدعم السريع في الشهور الأخيرة يمثل مؤشرًا مهمًا على بدء انهيارها، مؤكدًا أن المشهد يشهد تحوّلات واضحة في مواقف الرباعية الدولية المنخرطة بالملف السوداني.

دور السعودية والولايات المتحدة ومشاركة مصر

وأشار الخبير العسكري إلى أن السعودية والولايات المتحدة تُعدّان طرفين رئيسيين في إدارة الأزمة، وقد انضمت إليهما مصر وعدد من الدول الأخرى التي باتت جزءًا أساسيًا من مسار معالجة الصراع وإدارة تطوراته.

مرحلة جديدة وتغيّر في موازين القوى

وأكد عبد القادر أن هذا التحول قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تشهد تغيّرًا في موازين القوى على الأرض، خاصة إذا توقف التدخل الخارجي الذي كان عاملًا رئيسيًا في إطالة أمد الحرب منذ اندلاعها.

حل سياسي واستعادة السيادة السودانية

وختم الخبير السوداني بأن وقف التدخلات الخارجية يمكن أن يهيّئ الظروف للانتقال نحو حل سياسي شامل يعيد للسودان سيادته على موارده وموانئه الحيوية، وينهي حالة الاستنزاف الإقليمي والدولي التي أنهكت الدولة والشعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.