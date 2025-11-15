السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

خبير عسكري سوداني يكشف سبب انهيار ميليشيا الدعم السريع

الدعم السريع، فيتو
الدعم السريع، فيتو
18 حجم الخط

قال اللواء معتصم عبد القادر، الخبير العسكري السوداني، إن الجيش السوداني نجح قبل أكثر من عام في السيطرة على ما يزيد على عشر ولايات، إلا أن انتقال المعارك إلى إقليم دارفور تزامن مع تدفق كبير للدعم الخارجي لميليشيا الدعم السريع، وهو ما مكّنها من الصمود لفترة أطول مما كان متوقعًا.

تراجع الدعم الخارجي وبداية الانهيار

وأوضح عبد القادر، خلال حديثه بقناة القاهرة الإخبارية، أن تقلّص الدعم الخارجي لـميليشيا الدعم السريع في الشهور الأخيرة يمثل مؤشرًا مهمًا على بدء انهيارها، مؤكدًا أن المشهد يشهد تحوّلات واضحة في مواقف الرباعية الدولية المنخرطة بالملف السوداني.

دور السعودية والولايات المتحدة ومشاركة مصر

وأشار الخبير العسكري إلى أن السعودية والولايات المتحدة تُعدّان طرفين رئيسيين في إدارة الأزمة، وقد انضمت إليهما مصر وعدد من الدول الأخرى التي باتت جزءًا أساسيًا من مسار معالجة الصراع وإدارة تطوراته.

مرحلة جديدة وتغيّر في موازين القوى

وأكد عبد القادر أن هذا التحول قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تشهد تغيّرًا في موازين القوى على الأرض، خاصة إذا توقف التدخل الخارجي الذي كان عاملًا رئيسيًا في إطالة أمد الحرب منذ اندلاعها.

حل سياسي واستعادة السيادة السودانية

وختم الخبير السوداني بأن وقف التدخلات الخارجية يمكن أن يهيّئ الظروف للانتقال نحو حل سياسي شامل يعيد للسودان سيادته على موارده وموانئه الحيوية، وينهي حالة الاستنزاف الإقليمي والدولي التي أنهكت الدولة والشعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خبير عسكري سوداني ميليشيا الدعم السريع الدعم السريع إقليم دارفور الجيش السوداني السعودية الولايات المتحدة مصر

مواد متعلقة

ترصد 4 مواقع للتخلص من جثث القتلى بالفاشر، الأقمار الصناعية تفضح ميليشيا الدعم السريع

بعد سيطرة الجيش على شمال كردفان وهزيمة الدعم السريع، النشطاء يحتفلون بانتصار السودان

الجيش السوداني يبدأ عملية عسكرية واسعة النطاق

رئيس الوزراء السوداني: الجيش سيحرر مدينة الفاشر وكل مناطق دارفور

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم، إسبانيا تضرب جورجيا بثلاثية في الشوط الأول

إسبانيا تقسو على جورجيا برباعية نظيفة وتقترب من بلوغ كأس العالم 2026

عباقرة ولكن مجهولون، الجراح الحكمي بطل الإسلام، أسلم على يديه 4 آلاف في خراسان

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 بكأس العالم للناشئين

بينهم محمد صلاح، 11 لاعبا يغيبون عن منتخب مصر بودية كاب فيردي

تحديد مواجهات دور الـ 16 بكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

تركيا تفوز على بلغاريا بثنائية في تصفيات كأس العالم 2026

بالأسماء، حركة تنقلات موسعة لمديري الإدارات التعليمية بالقاهرة

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الجراح الحكمي بطل الإسلام، أسلم على يديه 4 آلاف في خراسان

قصة بناء الجامع المعلق بدمشق وأسماؤه وسبب التسمية

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يتحدث عن موت الغفلة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads