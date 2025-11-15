مصرع وإصابة 3 عمال إثر انهيار سقف بيارة صرف صحي بالمنيا

18 حجم الخط

لقي عامل مصرعه وأصيب اثنان آخران، اليوم السبت، داخل بيارة صرف صحي بقرية أبشادات التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، إثر انهيار السقف أثناء عملهم داخل البيارة، وتم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.



وفاة عامل وإصابة اثنين إثر انهيار سقف بيارة صرف صحي جنوب المنيا

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد بحدوث انهيار داخل بيارة صرف صحي خلال وجود عدد من العمال بداخلها، ما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة اثنين بإصابات متفاوتة.

جرى استخراج العامل المتوفى

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث جرى استخراج العامل المتوفى ونقل المصابين لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، بينما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لسماع أقوال الشهود وتحديد ملابسات الحادث.

