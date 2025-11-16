النرويج تهزم إيطاليا وتصعد لكأس العالم 2026

18 حجم الخط

تصفيات كأس العالم، تأهل منتخب النرويج لكأس العالم 2026 بشكل رسمي بعد الفوز علىمنتخب إيطاليا، 4-1 على ملعب "سان سيرو"، ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وصعد إيطاليا للملحق الاوروبي المؤهل لكأس العالم.

أهداف مباراة إيطاليا والنرويج

جاء هدف إيطاليا عن طريق إيسبوسيتو في الدقيقة 11.

فيما سجل انطونيو داسا وإيرلينج هالاند هدفين في الشوط الثاني لصالح النرويج ويقوده للفوز والوصول للمونديال.

تشكيل إيطاليا ضد النرويج

وجاء تشكيل إيطاليا أمام النرويج كالتالي:

حارس المرمى: دوناروما

في الدفاع: دي لورينزو، مانشيني، باستوني، بوليتانو

في الوسط: باريلا، لوكاتيلي، فيراتيسي

في الهجوم: ريتيجي، دي ماركو، إيسبوسيتو

مباراة إيطاليا والنرويج

ويتصدر منتخب النرويج المجموعة برصيد 24 نقطة، وحسم التأهل المباشر للمونديال بينما إيطاليا تتأهل إلى الملحق

وتقام التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بنظام 12 مجموعة تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، ويتأهل المتصدر مباشرة للنهائيات لتتبقى 4 مقاعد تتحدد في مارس 2026.

وستقام مباريات الملحق بوجود 16 منتخبا هم أفضل 12 احتلوا المركز الثاني في مجموعات التصفيات بالإضافة لأفضل 4 منتخبات في دوري الأمم الأوروبية لم تحظ بفرصة التأهل سواء باحتلال صدارة أو وصافة مجموعات تصفيات كأس العالم.

وسيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة للملحق الأوروبي المقرر إقامته في مارس 2026، إلى 4 مسار، بواقع 4 فرق في كل مسار.

ويتأهل فريق واحد من كل مسار لتكتمل المنتخبات الأوروبية في كأس العالم.

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس العالم 5 ديسمبر المقبل، على أن تظل المقاعد الأوروبية الأربعة شاغرة حتى حسمها في مارس من العام المقبل.

