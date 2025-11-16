الأحد 16 نوفمبر 2025
رياضة

كريستيانو رونالدو يوجه رسالة لمنتخب البرتغال قبل مباراة الحسم أمام أرمينيا

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو
يستضيف منتخب البرتغال، بقيادة المدرب روبرتو مارتينيز، نظيره أرمينيا اليوم الأحد، على ملعب "دراجاو" ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم نسخة 2025.

رسالة رونالدو للاعبي البرتغال

وكتب كريستيانو رونالدو قائد البرتغال عبر حسابه بموقع إكس: هيا يا فريق.. جميعنا معًا اليوم ودائمًا! من أجل البرتغال ومن أجل علمنا.

ويفتقد منتخب البرتغال خدمات القائد كريستيانو رونالدو بعدما تحصل على بطاقة حمراء، يوم الخميس الماضي، في مباراتهم ضد أيرلندا، حيث فازت الأخيرة بهدفين دون رد.

موعد مباراة البرتغال وأرمينيا 

وتنطلق مباراة البرتغال وأرمينيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال وأرمينيا 

تُذاع مباراة البرتغال ضد أرمينيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويحتل منتخب البرتغال صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقطة، في حين أن أرمينيا لديها 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.

ولم يتأهل منتخب البرتغال بعد إلى نهائيات كأس العالم، حيث يحتاج إلى تحقيق الفوز ضد أرمينيا من أجل التأهل المباشر، بغض النظر عن نتيجة مباراة المجر وأيرلندا في التوقيت نفسه.

 

الجريدة الرسمية