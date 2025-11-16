دومفريس يزيد من متاعب هولندا قبل مباراة حسم التأهل لكأس العالم

الأحد 16 نوفمبر 2025
اضطر دينزل دومفريس الظهير الأيمن لنادي إنتر ميلان، لمغادرة معسكر منتخب هولندا قبل مباراته الأخيرة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بسبب مشاكل تتعلق باللياقة البدنية.

دومفريس يزيد متاعب هولندا 

أشارت صحيفة "دي تليجراف" الهولندية إلى أن دومفريس كان قد غاب عن المباراة التي تعادل فيها منتخب بلاده بهدف لمثله مع بولندا يوم الجمعة الماضي لنفس السبب، قبل أن يغادر معسكر منتخب بلاده ويعود لفريقه إنتر ميلان، دون أن يوضح الاتحاد الهولندي لكرة القدم طبيعة الإصابة.

وبات دومفريس ثالث لاعب بمنتخب هولندا يخرج من القائمة هذا الأسبوع، بعد أن انسحب في وقت سابق ووت فيغورست لاعب أياكس أمستردام بسبب الإصابة وكويليندشي هارتمان لاعب بيرنلي بسبب الإعياء.

وبإمكان هولندا التأهل لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك عبر التعادل فقط غدًا الإثنين أمام ليتوانيا في ملعب يوهان كرويف أرينا.

ويتصدر منتخب هولندا المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن بولندا، كما تمتلك الطواحين فارق أهداف 19 هدفًا، مقابل ستة أهداف لبولندا.

