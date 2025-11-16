نيجيريا والكونغو إلى الوقت الإضافي في ملحق إفريقيا المؤهل لكأس العالم

18 حجم الخط

انتهى الوقت الأصلي من مباراة نيجيريا ضد الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1/1، في المباراة التي تقام على ملعب مولاي الحسن في الرباط بالمغرب، في نهائي الملحق الأفريقي المؤهل للملحق العالمي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026 ليلجأ الفريقين للوقت الإضافي

سجل فرانك أونيكا هدف نيجيريا في الدقيقة 3، بينما أحرز إيليا ميشاك هدف الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 32.

تشكيل نيجيريا ضد الكونغو الديمقراطية

تشكيل الكونغو الديمقراطية أمام نيجيريا

الفائز من هذه المباراة سيتأهل إلى الملحق العالمي والذي سيقام في شهر مارس المقبل 2026، وفقا لما أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

