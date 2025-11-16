الأحد 16 نوفمبر 2025
رياضة

الكشف عن طاقم حكام مباراة إياب الملحق الآسيوي بين العراق والإمارات

العراق
العراق
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم ياباني بقيادة الحكم الدولي يوسوكي أراكي لإدارة مباراة منتخب العراق أمام نظيره الإماراتي، في لقاء الإياب من الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامته على ملعب البصرة الدولي.

طاقم حكام إياب الملحق الآسيوي 

ويضم الطاقم إلى جانب أراكي كلًّا من:

ريو هاتانو مساعدًا أول

هيرويوكي تاتسوكا مساعدًا ثانيًا

ريوهي أراكي حكمًا رابعًا

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الإمارات قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ليبقى الحسم مؤجلًا إلى موقعة البصرة التي يأمل فيها المنتخب الوطني حسم بطاقة التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

ومن المنتظر أن تحظى المباراة بحضور جماهيري كبير بعد الإقبال الواسع على شراء التذاكر، وسط طموحات عراقية بقطع خطوة جديدة نحو العودة إلى كأس العالم.

