مدرب السنغال: منظمو مباراة البرازيل لم يحترمونا وجاملوا السامبا

18 حجم الخط

هاجم بابي تياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، منظّمي المباراة الودية المرتقبة بين السنغال والبرازيل، والتي أقيمت على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن، موجّهًا انتقادات حادّة بسبب ما وصفه بـ"غياب الاحترام" تجاه أسود التيرانجا خلال التحضيرات للقاء.

مدرب السنغال يهاجم منظمي مباراة البرازيل

وقال تياو في تصريحات مثيرة للجدل: "لم يُحترمونا. لقد قالوا إن الفريقين ليس لهما الحق في التدرب على العشب قبل يوم من المباراة. لكن البرازيل تدربت على هذا الملعب، ونحن لا.. هذا نقص في الاحترام، وأردت أن أشير إليه بوضوح".

وأكد المدرب السنغالي أن المنتخب كان يتوقع معاملة متساوية بين الطرفين، نظرًا لقيمة المنتخبين ومكانة المباراة، مشيرًا إلى أن الحرمان من التدريب على أرضية الملعب قد يؤثر على جاهزية اللاعبين وتكيّفهم مع الأجواء والظروف الفنية للمواجهة.

وخسرت السنغال المباراة بهدفين نظيفين سجلهما كل من إستيفاو وكاسيميرو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.