مدرب السنغال: منظمو مباراة البرازيل لم يحترمونا وجاملوا السامبا

البرازيل والسنغال،
البرازيل والسنغال، فيتو
هاجم بابي تياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، منظّمي المباراة الودية المرتقبة بين السنغال والبرازيل، والتي أقيمت على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن، موجّهًا انتقادات حادّة بسبب ما وصفه بـ"غياب الاحترام" تجاه أسود التيرانجا خلال التحضيرات للقاء.

مدرب السنغال يهاجم منظمي مباراة البرازيل 

وقال تياو في تصريحات مثيرة للجدل: "لم يُحترمونا. لقد قالوا إن الفريقين ليس لهما الحق في التدرب على العشب قبل يوم من المباراة. لكن البرازيل تدربت على هذا الملعب، ونحن لا.. هذا نقص في الاحترام، وأردت أن أشير إليه بوضوح".

وأكد المدرب السنغالي أن المنتخب كان يتوقع معاملة متساوية بين الطرفين، نظرًا لقيمة المنتخبين ومكانة المباراة، مشيرًا إلى أن الحرمان من التدريب على أرضية الملعب قد يؤثر على جاهزية اللاعبين وتكيّفهم مع الأجواء والظروف الفنية للمواجهة.

وخسرت السنغال المباراة بهدفين نظيفين سجلهما كل من إستيفاو وكاسيميرو.

 

