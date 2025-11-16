المهمة المستحيلة، ماذا تحتاج ايطاليا للصعود لكأس العالم؟

18 حجم الخط

يلتقي المنتخب الإيطالي، اليوم الأحد، مع نظيره النرويجي في قمة كروية على استاد سان سيرو، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

يطمح "الآتزوري" إلى تحقيق فوز أسطوري على المنتخب الإسكوندينافي يضمن له التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ماذا يحتاج منتخب ايطاليا للوصول إلى كأس العالم مباشرة

ويتصدر منتخب النرويج، بقيادة الهداف إيرلينج هالاند، جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، متفوقًا بثلاث نقاط على إيطاليا.

وتحتاج كتيبة المدرب جينارو جاتازو إلى الفوز بفارق 9 أهداف عن منتخب النرويج، الذي ضمن التأهل دون أن يتذوق طعم الهزيمة.

ومن المرجح أن يحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني، مما يفرض عليه العودة مجددًا إلى طريق الملحق الأوروبي القاسي، وهو المسار الذي أدى إلى إقصاء إيطاليا من المشاركة في نسختي كأس العالم 2018 و2022.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.