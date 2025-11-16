هاري كين: لن أحصل على الكرة الذهبية حتى لو سجلت 100 هدف

18 حجم الخط

أطلق النجم الإنجليزي هاري كين قائد منتخب إنجلترا ومهاجم بايرن ميونيخ تصريحات لافتة، تحدث فيها عن معيار الفوز بالكرة الذهبية، مؤكدًا أن الألقاب الكبرى تظل العنصر الحاسم في سباق الجوائز الفردية.

هاري كين يتحدث عن الكرة الذهبية

وقال كين في تصريحات إعلامية: "قد أسجل 100 هدف هذا الموسم، لكن بدون الفوز بدوري أبطال أوروبا أو كأس العالم، لن أحصد الكرة الذهبية، وهذا ينطبق على الجميع، فالنجوم تُصنع بالبطولات الكبرى!"

وأضاف مهاجم بايرن ميونيخ أن الأرقام الفردية مهمة، لكنها لا تكفي وحدها لانتزاع أهم الجوائز، مشيرًا إلى أن تاريخ كرة القدم يثبت دائمًا أن الألقاب الكبرى هي التي تصنع الفارق في مسيرة اللاعبين وتضع أسماءهم بين الأساطير.

وتأتي تصريحات كين في وقت يواصل فيه اللاعب تقديم مستويات مميزة مع فريقه، وسط طموحات كبيرة بقيادة النادي البافاري نحو التتويج بدوري الأبطال، وتحقيق حلمه الشخصي بحصد أول كرة ذهبية في مسيرته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.