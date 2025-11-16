الأحد 16 نوفمبر 2025
رياضة

هاري كين: لن أحصل على الكرة الذهبية حتى لو سجلت 100 هدف

هاري كين
هاري كين
أطلق النجم الإنجليزي هاري كين قائد منتخب إنجلترا ومهاجم بايرن ميونيخ تصريحات لافتة، تحدث فيها عن معيار الفوز بالكرة الذهبية، مؤكدًا أن الألقاب الكبرى تظل العنصر الحاسم في سباق الجوائز الفردية.

هاري كين يتحدث عن الكرة الذهبية 

وقال كين في تصريحات إعلامية: "قد أسجل 100 هدف هذا الموسم، لكن بدون الفوز بدوري أبطال أوروبا أو كأس العالم، لن أحصد الكرة الذهبية، وهذا ينطبق على الجميع، فالنجوم تُصنع بالبطولات الكبرى!" 

وأضاف مهاجم بايرن ميونيخ أن الأرقام الفردية مهمة، لكنها لا تكفي وحدها لانتزاع أهم الجوائز، مشيرًا إلى أن تاريخ كرة القدم يثبت دائمًا أن الألقاب الكبرى هي التي تصنع الفارق في مسيرة اللاعبين وتضع أسماءهم بين الأساطير.

وتأتي تصريحات كين في وقت يواصل فيه اللاعب تقديم مستويات مميزة مع فريقه، وسط طموحات كبيرة بقيادة النادي البافاري نحو التتويج بدوري الأبطال، وتحقيق حلمه الشخصي بحصد أول كرة ذهبية في مسيرته.

