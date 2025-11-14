الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سيناريو جنوني، ماذا يحتاج منتخب إيطاليا للتأهل المباشر لنهائيات المونديال؟

منتخب إيطاليا، فيتو
منتخب إيطاليا، فيتو
يستضيف منتخب إيطاليا نظيره النرويجي يوم الأحد المقبل 16 نوفمبر في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب إيطاليا فاز أمام مولدوفا بهدفين نظيفين في الجولة السابعة لحساب المجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.


أحرز هدفي منتخب إيطاليا جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 88، فيما أضاف فرانشيسكو إسبوسيتو الهدف الثاني في الدقيقة 90+2.

 

بتلك النتيجة رفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 18 نقطة بفارق 3 عن نقاط عن المتصدر النرويج قبل مباراتهما معا في الجولة الأخيرة.

وتنص لائحة تصفيات كأس العالم على اللجوء لفارق الأهداف في حالة تساوي فريقين في النقاط.

وبالتالي في حالة فوز منتخب إيطاليا أمام النرويج في الجولة الأخيرة سيتساوى الفريقان في النقاط، ويتم اللجوء لفارق الأهداف.

وتتفوق النرويج علي إيطاليا في فارق الأهداف بـ17 هدفًا بعدما منتخب رفقاء هالاند 33 هدفًا واستقبل 4 بفارق أهداف 29، فيما سجل منتخب إيطاليا 20 هدفًا واستقبل 8 أهداف بفارق أهداف 12.

 

ماذا يحتاج منتخب إيطاليا للتأهل المباشر لنهائيات المونديال؟

وبالتالي تحتاج إيطاليا إلى الفوز بفارق 17 هدفًا أمام النرويج من أجل التأهل، مما يجعل الأمر محسومًا بتأهل النرويج، وانتقال الآزوري إلى الملحق.

وتقام التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بنظام 12 مجموعة تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، ويتأهل المتصدر مباشرة للنهائيات لتتبقى 4 مقاعد تتحدد في مارس 2026.

وستقام مباريات الملحق بوجود 16 منتخبًا هم أفضل 12 احتلوا المركز الثاني في مجموعات التصفيات بالإضافة لأفضل 4 منتخبات في دوري الأمم الأوروبية لم تحظ بفرصة التأهل سواء باحتلال صدارة أو وصافة مجموعات تصفيات كأس العالم.

وسيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة للملحق الأوروبي المقرر إقامته في مارس 2026، إلى 4 مسار، بواقع 4 فرق في كل مسار.

ويتأهل فريق واحد من كل مسار لتكتمل المنتخبات الأوروبية في كأس العالم.

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس العالم 5 ديسمبر المقبل، على أن تظل المقاعد الأوروبية الأربعة شاغرة حتى حسمها في مارس من العام المقبل.

الجريدة الرسمية