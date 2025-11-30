18 حجم الخط

مسجد السُقيا.. هو أحد المساجد التي صلى بها النبي الكريم في المدينة المنورة ومسجد السقيا هو أحد المعالم التاريخية المهمة، ومسجد السقيا مصُنّف من قِبل هيئة التراث واحدًا من المواقع المحمية، وذلك بمقتضى نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. وفيما يلي نستعرض معكم معلومات عن مسجد السقيا بالمدينة المنورة وقصة بنائه وفضله

موقع مسجد السُّقْيَا

يقع مسجد السقيا في المدينة المنورة بباب العنبرية، وبالتحديد داخل سور محطة السكة الحديد، وعند مخرج الجهة الغربية من المسجد النبوي، مقابل مبنى أمانة منطقة المدينة المنورة، ويقع في جزء من حرة الوبرة الغربية التي تسمى حرة الظاهرة، وتسمى أيضا بحرة السقيا لوجود بئر السقيا.

فضله

بُني هذا المسجد في مكان قبّة للحبيب صل الله عليه وسلم عند خروجه لغزوة بدر واستعراض جيشه ووعده الله تعالى أن تكون إحدى الطائفتين له إما العير أو النفير بقوله سبحانه: وإذ يعدُكم الله إحدى الطائفتين أنّها لكم وتودّون أنّ غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحقّ الحقّ بكلماته ويقطع دابر الكافرين.

ولقد صلّى الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المكان ودعا لأهل المدينة بالبركة وقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك دعاك لأهل مكة وأنا عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لمكة ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدّهم وثمارهم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة اللهم إني حرّمت ما بين لابتيها كما حرّمت على لسان إبراهيم الحرم.

سبب التسمية

ترجع تسميته لوقوعه قرب بئر السقيا الذي كان ملكًا للصحابي سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه والتي تقع إلى الجنوب من هذا المسجد والتي توضأ منها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يُستعذب من مائها ويشرب منها ويستسقى له منها.

مسجد السقيا بالمدينة المنورة وقصة بنائه وفضله

تصميم وتطوير مسجد السُّقْيَا

بُني المسجد في نهاية القرن الأول الهجري، على يد عمر بن عبد العزيز حينما تولّى إمارة المدينة المنورة،على مساحة صغيرة بلا مئذنة، تعلوه ثلاث قِباب، إذ أقامه في موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي صلّاها أثناء توجّهه إلى غزوة بدر

وبعد ذلك جرى تطوير المسجد عدة مرات خلال العهد السعودي، إذ جُدّد في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز، ثم أعيد ترميمه مرة أخرى في عهد الملك سلمان، وكان ذلك ضمن حملة تطويريّة شملت عددًا من مواقع التاريخ الإسلامي في المملكة العربية السعودية.

بئر مسجد السُّقْيَا

عُرفت أرض بئر السقيا بأنها ملك لسعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه، وتقع عند الجهة الجنوبية من مسجد السقيا، كما تعد بئره من الآبار التي كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يحبّذ ماءها، إذ توضأ منها أثناء توجّهه إلى غزوة بدر وصلّى بجوارها ركعتين. وقد دُفنت بئر السقيا ولم يبق لها أثر قيل: إنه كان يفصل بينها وبين المسجد طريق مكة القديم وقيل: إنه يمر فوقها الطريق المذكور.

