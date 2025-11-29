بالمساحة والأرقام، أكبر 6 مساجد في مصر والسعودية

18 حجم الخط

تزخر المملكة العربية السعودية ومصر بعدد كبير من المساجد الكبيرة التي تحمل قيمة دينية عظيمة، كما تحتضن العديد من الأماكن المقدسة التاريخية التي يقصدها جميع المسلمين في العالم عربًا وعجمًا، وخلال السطور التالية سنتعرف بالمساحة والأرقام على أكبر 6 مساجد في مصر والسعودية.

المسجد الحرام

المسجد الحرام هو أكبر وأعظم مسجد في العالم يقع بمدينة مكة المكرمة، وهو يحيط بأقدس مكان في الإسلام الكعبة المشرفة التي هي قبلة لجميع المسلمين في صلواتهم في العالم ومركز الحج، ففيها تستقر مناسك الحج الذي هو أحد أركان الإسلام الخمسة.

ووفقًا للنصوص الدينية، الكعبة المشرفة هي أول بيت وضع للناس على الأرض، وثم أعيد بناؤها على يد النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. والصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة عما سواه من المساجد. وتقدر مساحة المسجد الحرام بنحو 1371000م2.

المسجد النبوي

المسجد النبوي هو أحد أكبر المساجد في المملكة العربية السعودية وثاني أقدس مكان لدى جميع المسلمين في العالم بعد المسجد الحرام. وهو يقع في وسط المدينة المنورة. قد يعود تاريخ بناء المسجد النبوي إلى السنة الأولى من الهجرة، حيث أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وصوله إلى المدينة المنورة هو بناء المسجد، فهو قد شارك بنفسه في بناء هذا المسجد. وبعد ذلك، مر المسجد بالعديد من التوسعات عبر التاريخ. والصلاة في المسجد النبوي تعادل ألف صلاة في غيره من المساجد. ومساحة المسجد النبوي تبلغ حوالي 399,483 متر مربع.

مسجد قباء

مسجد قباء هو أول مسجد في الإسلام قد أسسه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عند الوصول إلى المدينة المنورة مباشرة مهاجرًا إليها من مكة المكرمة. وهو أعظم وأكبر مسجد في الإسلام بعد المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ويقع المسجد في الجنوب الغربي من المدينة المنورة في ديار بني عمرو بن عوف على طريق الهجرة الذي يصل بين المدينة المنورة ومكة المكرمة. ومما يميز مسجد قباء كثيرًا هو أن الصلاة فيه تعدل عمرة. وتبلغ مساحة المسجد الكلية 13500 متر مربع.

مسجد نمرة

يعد مسجد نمرة من أهم المعالم في مشعر عرفات، وهو بني في الموضع الذي خطب فيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في جبل الرحمة داخل منطقة عرفة، ويصلي فيه الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا. وتجدر الإشارة إلى أن مساحة مسجد نمرة تبلغ أكثر من 110 آلاف متر مربع، ويتسع لنحو 350 ألف مصل.

مسجد القبلتين

مسجد القبلتين، ويسمى أيضًا بمسجد بني سلمة هو أحد أكبر المساجد في المملكة السعودية، وهو يقع في الجانب الغربي من المدينة المنورة ويشتهر ببياضه الناصع. ولهذا المسجد مكانة مرموقة عند جميع المسلمين، حيث هو شهد تحول القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وصلى فيه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وحاليًا يغطي المسجد مساحة حوالي 3920 مترًا مربعًا.

مسجد مصر الكبير: المركز الثقافي الإسلامي

يقع مسجد مصر الكبير في قلب العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، ويُعد تحفة معمارية ومعلمًا إسلاميًّا بارزًا، ويضم المسجد مركزًا ثقافيًا إسلاميًّا ومرافق متعددة، تجعل منه نموذجًا للعمارة الإسلامية الحديثة والوظائف المتنوعة.

مساحة وموقع المسجد:

يمتد المسجد على مساحة ١١٦ فدانًا (٤٧٦ ألف متر مربع)، ويُعتبر أكبر مسجد في مصر وثالث أكبر مسجد في العالم من حيث المساحة.

يتسع المسجد لما يصل إلى ١٣٧ ألف مصلٍ، موزعين بين الساحة العلوية التي تسع ٤٠ ألف مصلٍّ، والساحة السفلية التي تسع ٥٥ ألف مصلٍّ، إلى جانب قاعة الصلاة الداخلية بسعة ١٢ ألف مصلٍّ.

يتوسط المسجد الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويحده من الشمال طريق رقم ١١ والمحور الرئاسي وساحة الشعب، ومن الجنوب طريق محمد بن زايد الشمالي، ويقع على هضبة بارتفاع ٢٤ مترًا.

التصميم المعماري:

يضم المسجد ثلاثة مداخل رئيسية تعلوها قبب إسلامية، إضافة إلى مدخل خدمي رابع.

قاعة الصلاة الرئيسة بمساحة ٩٦٠٠ متر مربع، وتعلوها قبة رئيسة بقطر داخلي ٢٩.٥ مترًا، وهي واحدة من أكبر القباب الإسلامية عالميًّا ويحتوي المسجد على ٦ قاعات خدمية بمساحة ٣٥٠ مترًا مربعًا لكل قاعة، تعلوها قباب إسلامية مزخرفة.

المآذن:

يضم المسجد مئذنتين بارتفاع ١٤٠ مترًا عن سطح الساحة العلوية، بمساحة كلية ١٦٠٠ متر مربع لكل مئذنة.

تحتوي المآذن على مرافق خدمية تشمل حمامات، ومحلات هدايا، ومكاتب إدارية، ومصاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

المرافق الخدمية:

١- المبنى الخدمي الشرقي:

مساحته الإجمالية ٤٥٢٦٠ مترًا مربعًا.

يحتوي على مكتبة عامة (٣٠٠ متر مربع)، غرفتين لتحفيظ القرآن، مصلى بمساحة ١٧٠٠ متر مربع، وحمامات وأماكن للوضوء.

٢- المبنى الخدمي الغربي:مساحته الإجمالية ٣٣٠٨٥ مترًا مربعًا، ويضم محلات تجارية، مركزًا إعلاميًا، مكاتب إدارية، وحمامات.

٣- المركز التجاري الثقافي: يمتد على مساحة ٥٩٧٦٥ مترًا مربعًا، ويشمل متاجر، وغرف اجتماعات، وغرف إدارية.

مرافق إضافية:"مبنى السبيل" يحتوي على ٢٤ صنبورًا لتقديم المياه الباردة.

أربع قاعات للمناسبات والأعياد، تسع مئات الأشخاص، مع قاعة خاصة لكبار الزوار.

مركز تجاري بمساحة ٨٨٧٢ مترًا مربعًا لخدمة الزوار.

الجوائز والمكانة الدولية:

حصل المسجد على جائزة الاستحقاق في فئة مشروعات الثقافة والعبادة في مسابقة التحكيم العالمية لمجلة ENR الأمريكية لعام ٢٠٢٢م.

المشروع نفذته شركة المقاولون العرب، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

يمثل مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة رمزًا للعمارة الإسلامية الحديثة، ويعد مركزًا دينيًّا وثقافيًّا وتعليميًّا متميزًا، يجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم للصلاة، والتعلم، والاحتفال بالمناسبات الإسلامية.

