من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

توفي الشيخ بشير أحمد صديق، شيخ القراء في المسجد النبوي، اليوم الخميس، عن عمر ناهز التسعين عاما.

وأعلن عن وفاة الشيخ فجر اليوم، وصلي عليه بعد صلاة الفجر في المسجد النبوي الشريف، حيث شيعه جمع غفير من العلماء وطلبة العلم والمحبين، في مشهد مهيب يعكس مكانته العلمية والروحية.

ردود فعل واسعة على وفاة الشيخ بشير أحمد صديق

وسرعان ما تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفاتر عزاء، حيث نعى رحيله العديد من العلماء والمؤسسات القرآنية الشيخ الراحل، مؤكدين أن وفاته تمثل خسارة كبيرة للعلم والإقراء، وكتب أحد طلابه: «رحل من كان يعلمنا كيف نجيد التلاوة، وكيف نجيد الأدب مع القرآن، ومع أهله»

من هو الشيخ بشير صديق

هو الشيخ بشير أحمد صديق، ولد في الهند عام 1357 هـ سبعة وخمسين، ثلاثمائة وألف من الهجرة.

حياته العلمية

حفظ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، وبعد أن من الله عليه بذلك اتجه إلى جامعة دار العلوم الإِسلامية في مدينة "لاهور" فدرس التجويد والقراءات السبع، ودرس كتب هذا الفن، وظل كذلك حتى أتقن القراءات السبع على المتخصصين من أهل القراءات إلى أن تخرج منها.

التحق بجامعة دار العلوم في مدينة "كراتشي" فدرس فيها القراءات العشر إفرادًا من طريق طيبة النشر، ودرس كذلك علم النحو، وظل يدرس في الجامعة المذكورة حتى تخرج منها.

بعد أن تخرج في الجامعة عين مدرسًا في الجامعة نفسها وظل يدرس فيها حتى اشتاقت نفسه لبلد الحبيب - صلى الله عليه وسلم - فهاجر إلى المدينة النبوية، عام 1385 هـ خمسة وثمانين وثلاثمائة وألف من الهجرة، وما أن حَطَّ رَحْلَه في المدينة بدأ بالتدريس في المسجد النبوى الشريف.في أثناء تدريسه بالمسجد النبوى الشريف التحق بمجلس شيخ قراء المدينة في ذلك الوقت وراح ينهل من علمه وجد واجتهد حتى نال ما تمناه.

وعُيّن للتدريس بمعهد القراءات بالمدينة المنورة وذلك عام 1387 هـ سبعة وثمانين ووثلاثمائة وألف من الهجرة، وظل مدرسًا فيها لمدة خمس سنوات، ثم بعد ذلك عين مديرًا للمعهد نفسه.

نشاطه العلمي خارج المملكة العربية السعودية

له نشاط علمي في خارج المملكة العربية السعودية، حيث يقوم بزيارات إلى مختلف دول العالم كأوروبا ودول الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا للوقوف على مدارس القرآن الكريم هناك وتصحيح قراءات معلميها.

انتدب لقراءة القرآن الكريم في مجلس الأمير عبد الله شقيق الملك الحسن الثاني ملك المملكة المغربية، وذلك منذ عام 1393 هـ ثلاثة وتسعين وثلاثمائة وألف من الهجرة، وذلك في شهر رمضان المبارك من كل سنة.

وفي عام 1413هـ ثلاثة عشر وأربعمائة وألف من الهجرة تلقى دعوة خاصة من الملك الحسن الثاني ملك المملكة المغربية لقراءة القرآن الكريم برواية ورش عن نافع المدني وذلك بالقصر الملكى بالرباط في الدروس الحسنية.

له نشاط في إثراء علم القراءات تأليفًا وتحقيقًا وترجمة وتلاوة بالتسجيل.

وقام بتسجيل القرآن الكريم برواية ورش عن نافع المدني.

شيوخه

1 - الشيخ عبد العزيز الشوقى حيث قرأ عليه القراءات السبع من طريق الشاطبية.

2 - الشيخ فتح محمَّد الفانيفتى، قرأ عليه القراءات العشر إفرادًا من طريق الطيبة، ودرس على يديه علم النحو وقرأ عليه ألفية ابن مالك.

3 - الشيخ حسن إبراهيم الشاعر، قرأ عليه القرآن الكريم بروايتى شعبة وحفص عن عاصم من طريق الشاطبية، وقرأ عليه منظومة المقدمة الجزرية وكتاب "تحفة الإخوان بتجويد القرآن".

4 - الشيخ محمود خليل الحصري.

5 - الشيخ حسين خطاب شيخ القراء بدمشق الشام سابقًا قرأ عليه بعض كتب التجويد أثناء سفره إليه.



مؤلفاته:

1 - أوضح المعالم في قراءة الإِمام عاصم برواية شعبة.

2 - جامع المنافع في قراءة الإِمام نافع بروايتى قالون وورش.

تميز الشيخ بشير بدقته المتناهية في تعليم الروايات وحرصه الشديد على ضبط السند، ما جعله مرجعًا موثوقًا في علم القراءات، ومهوى أفئدة طلاب العلم من جميع أنحاء العالم الإسلامي.

