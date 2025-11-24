الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

ما معنى حديث "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"، الإفتاء توضح (فيديو)

سجود إمرأة، فيتو
سجود إمرأة، فيتو
18 حجم الخط

فسر الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: " لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".


وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس": " إن الحديث الشريف بدأ بكلمة لو وهي حرف امتناع في اللغة العربية، وهنا السجود لغير الله محرم شرعًا".


وأضاف أن   معنى الحديث هو أن يكون الرجل قدوة وأهلًا للاحترام والرعاية والعطف والمسؤولية الكاملة، ويكون محل القوامة التي أمر الله بها"، موضحًا: "المرأة تحتاج إلى الصدق وأن يكون الزوج قادر على إشباع رغباتها، وطلباتها وفي هذه الحالة لن يكون للمرأة لديها أي اعتراض على الحديث، والسجود هنا كناية عن الاحترام".

 


وأوضح أن  هناك شروطًا لوصول الرجل لمكانة السجود، ومنها القوامة والاحترام، والحب والقيام بمسؤولياته كاملًا، فالمسؤولية في الحديث تقع على الرجل، فالرسول لم يرفع صوته على أهل بيته ولم يعب على طعامه".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ إبراهيم عبد السلام دار الإفتاء المصرية المرأة

مواد متعلقة

ما حكم حرمان الأخ الأكبر لإخوته من الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى: الشريعة الإسلامية حرمت إيذاء الزوجة بأي صورة (فيديو)

دار الإفتاء تحتفل اليوم بمرور 130 عامًا على مسيرة الفتوى الرشيدة والعطاء المؤسسي

هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

الأكثر قراءة

الطقس غدا، رياح وأتربة وبرق ورعد على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، تحذير من شبورة كثيفة على بعض الطرق في هذا التوقيت

اليوم، ثالث جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

بعد التعليمات الجديدة، شاهد انتظام حركة صرف الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية بالجيزة

مشابه للقاحات كورونا، عقار جديد يفتح الأمل أمام مرضى سرطان الرئة

إسبانيول يفوز إشبيلية 1/2 في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية