عباقرة ولكن مجهولون، "عمرة الأنصارية" استعان بها عمر بن عبد العزيز في تدوين الأحاديث

على مر التاريخ الإسلامي لمعت أسماء عباقرة في مختلف المجالات مثل: ابن الخطاب، والصديق، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، والبخاري، والشافعي، وابن حنبل، ابن سينا.. ابن رشد.. الكندي.. الفارابي.. الخوارزمي.. الطبري.. أبو حامد الغزالي.. البوصيري.. حتى محمد عبده.. المراغي.. المنفلوطي.. رفاعة الطهطاوي.. طه حسين.. العقاد.. أحمد شوقي.. عبد الحليم محمود.. محمد رفعت.. النقشبندي.. الحصري.. عبد الباسط.. وغيرهم، في العصر الحديث.



لكن هناك أسماء مهمة كان لها بصماتها القوية على العلم والحضارة، ولا يكاد يعرفها أحد.

في هذه الحلقات نتناول سير بعض هؤلاء العباقرة المجهولين.

عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية.. تربت في حجر السيدة عائشة

عَمرة بنت عبد الرحمن بن سعْد بن زرارة بن عدس، الأنصاريَّة النجاريَّة المدنيَّة، الفقيهة.

من هي؟

هي الفقيهة الذكية، العلاّمة التابعية، اسمها عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. من بني مالك بن النجار. وراوية حديث نبوي.

ولدت سنة 29 هـ، في خلافة عثمان بن عفان، أمها سالمة بنت حكيم بن هاشم بن قوالة. وأختها لأمها الصحابية أم هشام بنت حارثة بن النعمان.

جدها هو سعد بن زرارة من أوائل الأنصار الذين آمنوا بسيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أخو أسعد بن زرارة، رضي الله عنهما.

زوجها

تزوجت عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة، وأنجبت منه ابنها محمد المعروف بـ"أبي الرجال"، وهو أيضًا من الثقات في الرواية.

تلميذة السيدة عائشة

كانت عمرة من أهم تلميذات السيدة عائشة، رضي الله عنها، تربت في بيت أم المؤمنين، وتعلمت على يديها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والفقه وأحكام الشريعة، فحدثت عن عائشة، وأم سلمة، ورافع بن خديج، وأختها أم هشام بنت حارثة.

وحدث عنها ابنها أبو الرجال وابناه حارثة ومالك، وابن اختها القاضي أبو بكر بن حزم ويحيى بن سعيد الأنصاري وآخرون.

وروى عنها أصحاب كتب الحديث الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

وصفها الذهبي في كتابه "سير أعلام النبلاء"، بأنها: "كانت عالمة فقيهة، حجة، كثيرة العلم".

حذرت سيدنا الحسين

قبيل خروج سيدنا الإمام الحسين، رضي الله عنه، إلى العراق، نصحته بعدم الخروج، فعندما علمت بخروج الحسين كتبت إليه تعظم عليه ما يريد أن يصنع، وتعرب عن مخاوفها من أنه إنما يساق إلى مصرعه.

روى ابن عساكر في كتابه "تاريخ دمشق"، أن عمرة قالت عندما علمت بخروج الحسين: أشهد لحدثتني عائشة أنها سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: "يقتل حسين بأرض بابل"، ولما قرأ الحسين كتابها قال: لابد لي إذن من مصرعي، ومضى.

دورها في جمع الحديث الشريف

وعندما انتوى عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه، جمع الحديث الشريف، كتب إلى (ابن أختها) أبي بكر بن حزم، عامله على المدينة، كتابًا قال فيه: انظر ما كان من حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أو سنة ماضية أو حديث عمرة، فاكتبه، فإني خفت دروس (اختفاء) العلم وذهاب أهله".

فكانت عمرة تنفرد وحدها بحديث أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها.

وأورد الذهبي عن أيوب بن سويد، عن يونس، عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد أنه قال لي: يا غلام، أراك تحرص على طلب العلم، أفلا أدلك على وعائه ؟ قلت: بلى. قال: عليك بعمرة; فإنها كانت في حجر عائشة. قال: فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف.

وشهد لها سفيان بن عيينة أيضًا بأنها أعلم الناس بحديث عائشة حيث قال: "أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة: القاسم، وعروة، وعَمْرَة".

مكانتها وشهادات العلماء عنها

كان لمكانة عمرة وقربها من السيدة عائشة، رضي الله عنها، أثر في تكوين ذلك المخزون العلمي الضخم للسُّنة النبوية الشريفة عندها رحمها الله تعالى، مما جعل كثيرًا من العلماء والأمراء يثنون عليها.

وصفها يحيى بن معين بأنها "ثقة حجة"، وقال عنها الإمام الذهبي: "عالمة، فقيهة، حجة كثيرة العلم".

وشهد الإمام المحدّث سفيان بن عيينة لها بالعلم، فقال: أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعروة بن الزبير، وعَمْرة بنت عبد الرحمن.

مروياتها

حديثها كثير في دواوين الإسلام. روت عن عائشة، وأم سلمة، ورافع بن خديج، وأمها أم هشام بنت حارثة بن النعمان.

وفاتها

توفيت بعد حياة حافلة بالعلم، واختلف العلماء في تحديد وفاة عمرة رضي الله عنها، فقيل توفيت سنة 98 هـ، وقيل سنة 106 هـ.

