ما هو الحساب اليسير الذي دعا به النبي في صلاته؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تناول الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة الانشقاق، فرح المؤمنين وابتهاجهم بفضل الله سبحانه وتعالى، مشيرا إلى المقصود بالحساب اليسير الذي دعا به النبي في صلاته.

سورة الانشقاق الآية 9

قال تعالى: «وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا».

سورة الانشقاق الآية 9

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 من سورة الانشقاق

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: ينقلب هذا الإِنسان بعد ذلك إلى أهله وعشيرته، مبتهجا مسرورا، بسبب فضل الله - تعالى - عليه، ورحمته به، وعبر - سبحانه - عن فوز هذا الإِنسان: بأنه يؤتى كتابه بيمينه، للإِشعار بأنه من أهل السعادة والتقوى، فقد جرت العادة أن اليد اليمنى إنما تتناول بها الأشياء الزكية الحسنة. والباء فى قوله ( بيمينه ) للملابسة أو المصاحبة، أو بمعنى في.

ما هو الحساب اليسير؟

وأوضح الشيخ طنطاوي: قال الآلوسى: والحساب اليسير: هو السهل الذي لا مناقشة فيه. وفسره صلى الله عليه وسلم بالعرض وبالنظر فى الكتاب، مع التجاوز، أخرج الشيخان عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ليس أحد يحاسب إلا هلك "قلت يا رسول الله، جعلنى الله فداك، أليس الله - تعالى - يقول ( فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا )، قال: ذلك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك".

الشيخ محمد سيد طنطاوي

وأضاف طنطاوي: وأخرج الإِمام أحمد عن عائشة - أيضا - قالت: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى بعض صلاته: "اللهم حاسبنى حسابا يسيرا " فلما انصرف قلت له: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ قال: "أن ينظر فى كتابه فيتجاوز له عنه".

معلومات عن الشيخ محمد سيد طنطاوي

الدكتور محمد سيد طنطاوي هو شيخ الأزهر الأسبق، من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

