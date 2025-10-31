جمعة النور والبركة، الأزهر للفتوى يذكر بفضل الصلاة على النبي

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فضل يوم الجمعة ومكانته العظيمة في الإسلام، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ الذي قال فيه: «إنَّ مِن أفضلِ أيَّامِكُمُ الجمعةَ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيهِ قُبِضَ، وفيهِ نَفخةُ الصُّورِ، وفيهِ الصَّعقةُ، فأَكْثروا عليَّ منَ الصَّلاةِ فيهِ، فإنَّ صَلاتَكُم معروضةٌ عليَّ».

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الصحابة الكرام سألوا النبي ﷺ قائلين: "وكيف تُعرَضُ صلاتُنا عليكَ وقد أرِمتَ؟"، أي بليت، فأجابهم ﷺ: «إنَّ اللهَ تعالى حرَّمَ على الأرضِ أن تأكُلَ أجسادَ الأنبياءِ» [أخرجه الحاكم].

الإكثار من الصلاة والسلام على النبي ﷺ في يوم الجمعة

ودعا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى الإكثار من الصلاة والسلام على النبي ﷺ في يوم الجمعة، قائلًا: "فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وباركْ على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين".

