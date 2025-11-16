الأهلي يحتفي بذكرى تتويجه السادس بدوري أبطال إفريقيا

18 حجم الخط

احتفى النادي الأهلي اليوم السبت بذكرى تتويجه التاريخي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة في تاريخه، والذي صادف يوم 16 نوفمبر 2008.

وكان الأهلي حسم اللقب بعد الفوز على القطن الكاميروني في مباراة الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة، سجلهما وائل جمعة وفلافيو، قبل أن يتعادل الفريقان في لقاء الإياب بالكاميرون بنتيجة 2-2.

ووقع على هدفي الأهلي خارج الديار كل من أحمد حسن وشادي محمد، ليؤكد الفريق الأحمر أحقيته باللقب تحت القيادة الفنية للبرتغالي مانويل جوزيه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

