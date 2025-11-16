الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يحتفي بذكرى تتويجه السادس بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي
18 حجم الخط

احتفى النادي الأهلي اليوم السبت بذكرى تتويجه التاريخي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة في تاريخه، والذي صادف يوم 16 نوفمبر 2008. 

وكان الأهلي حسم اللقب بعد الفوز على القطن الكاميروني في مباراة الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة، سجلهما وائل جمعة وفلافيو، قبل أن يتعادل الفريقان في لقاء الإياب بالكاميرون بنتيجة 2-2.

ووقع على هدفي الأهلي خارج الديار كل من أحمد حسن وشادي محمد، ليؤكد الفريق الأحمر أحقيته باللقب تحت القيادة الفنية للبرتغالي مانويل جوزيه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي. 

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

أهلي 2005 يضرب الزمالك بثلاثية نظيفة في بطولة الجمهورية

طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في المغرب استعدادا لمواجهة الجيش بدوري الأبطال

تركيا تفوز على بلغاريا بثنائية في تصفيات كأس العالم 2026

أوزبكستان تطيح بكرواتيا وتتأهل لدور الـ16 في كأس العالم للناشئين

إصابة زيزو تصدم الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل بدوري الأبطال

الترسانة يخطف فوزا ثمينا أمام راية في دوري المحترفين

الإنتاج الحربي يتعاقد مع حسام عبد العال لقيادة الفريق في دوري المحترفين

الأهلي ينتظر التقرير الطبي لـ زيزو بعد إصابته الأخيرة

الأكثر قراءة

البرتغال تصعد رسميا لكأس العالم 2026 بعد اكتساح أرمينيا 9-1 (صور)

منتخب البرتغال يضرب أرمينيا بخماسية في الشوط الأول ويقترب من بلوغ كأس العالم

البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس البحرية

السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم الأحد في الأسواق

بعد حسم المرحلة الأولى وتوقعات الفوز بالثانية، نصيب القائمة الوطنية من مقاعد النواب

رسائل السيسي أبرزها، تفاصيل افتتاح محطات بحرية بميناء شرق بورسعيد (صور)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكايات المسجد الأموي في دمشق وقصة أبوابه ومآذنه

اليوم الدولي للتسامح، علماء الدين يبرزون مكانته في الإسلام كقانون للعلاقات الإنسانية

الأزهر في اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق: لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور 

المزيد
الجريدة الرسمية