الأهلي ينتظر التقرير الطبي لـ زيزو بعد إصابته الأخيرة

يواصل الجهاز الطبي بالنادي الأهلي مع الجهاز الطبي لمنتخب مصر من أجل الاطمئنان على حالة لاعبه أحمد سيد زيزو، بعد الإعلان رسميا عن تعرضه لإصابة في الأوتار المحيطة بالركبة.

وينتظر الأهلي التقرير الطبي الكامل بشأن حالة اللاعب، خاصة في ظل اعتماد الجهاز الفني للفريق الأحمر على جهود زيزو خلال الفترة المقبلة في مختلف البطولات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشبية القبائل

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

