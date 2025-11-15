السبت 15 نوفمبر 2025
تركيا تفوز على بلغاريا بثنائية في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب تركيا
تصفيات كأس العالم، حقق منتخب تركيا، الفوز على نظيره منتخب بلغاريا بنتيجة 2-0، في  المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم السبت، في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم، الصيف المقبل.

أهداف مباراة تركيا وبلغاريا

وسجل هاكان أوجلو هدف تركيا الأول في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، وجاء هدف تركيا الثاني عن طريق تشيرنيف لاعب منتخب بلغاريا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 18. 

ترتيب المنتخبين في التصفيات 

وبتلك النتيجة يحتل منتخب تركيا المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، بينما يحتل بلغاريا المركز الأخير بدون نقاط.

