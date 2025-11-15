تركيا تفوز على بلغاريا بثنائية في تصفيات كأس العالم 2026

18 حجم الخط

تصفيات كأس العالم، حقق منتخب تركيا، الفوز على نظيره منتخب بلغاريا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم السبت، في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم، الصيف المقبل.

أهداف مباراة تركيا وبلغاريا

وسجل هاكان أوجلو هدف تركيا الأول في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، وجاء هدف تركيا الثاني عن طريق تشيرنيف لاعب منتخب بلغاريا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 18.

ترتيب المنتخبين في التصفيات

وبتلك النتيجة يحتل منتخب تركيا المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، بينما يحتل بلغاريا المركز الأخير بدون نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.