أوزبكستان تطيح بكرواتيا وتتأهل لدور الـ16 في كأس العالم للناشئين

مونديال الناشئين، تأهل منتخب أوزبكستان إلي دور الـ 16 من كأس العالم تحت 17 سنة بعد الفوز علي نظيره منتخب كرواتيا بنتيجة 4-3 بعد ركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت في دور الـ 32.

وكان وقت المباراة الأصلي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق قبل أن يلجأ لركلات الترجيح ويتأهل منتخب.

نتائج مباريات اليوم الأول بدور الـ 32 من كأس العالم للناشئين



البرتغال ضد بلجيكا.. فوز البرتغال 2-1

زامبيا ضد مالي.. فوز مالي 3-1

سويسرا ضد مصر.. فوز سويسرا 3-1

فرنسا ضد كولومبيا.. فوز فرنسا 2-0

الأرجنتين ضد المكسيك.. فوز المكسيك (5-4) ركلات ترجيح

أيرلندا ضد كندا.. فوز أيرلندا (9-8) ركلات ترجيح

الولايات المتحدة ضد المغرب.. فوز المغرب (4-3) ركلات ترجيح

البرازيل ضد باراجواي.. فوز البرازيل (5-4) ركلات ترجيح

وودع منتخب مصر مونديال الناشئين، بعد الخسارة أمام سويسرا بثلاثة أهداف لهدف، في دور الـ 32 من البطولة المقام حاليًّا في قطر وتختتم فعالياته يوم 27 نوفمبر الجاري.

