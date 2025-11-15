السبت 15 نوفمبر 2025
الترسانة يخطف فوزا ثمينا أمام راية في دوري المحترفين

حقق فريق الترسانة فوزا ثمينا على نظيره راية، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الجولة الثانية عشرة من دوري القسم الثاني “أ" أو ما يسمى بدوري المحترفين.

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025 /2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني  (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

