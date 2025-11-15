الإنتاج الحربي يتعاقد مع حسام عبد العال لقيادة الفريق في دوري المحترفين

18 حجم الخط

أعلن نادي الإنتاج الحربي تعاقده رسميا مع حسام عبد العال لتولي المهمة الفنية للفريق الأول، وذلك بسب النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق خلال الموسم الجاري، كان آخرها الخسارة أمام أسوان بهدف دون رد في الجولة الماضية من دوري المحترفين.

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025 /2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

