الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الحصر العددي لأصوات الناخبين بداوئر النظام الفردي في النواب ببني سويف

الدوائر العامة الاربعة
الدوائر العامة الاربعة ببني سويف، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت اللجان العامة لـ انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة بني سويف نتيجة الحصر العددي لأصوات الناخبين في دوائر النظام الفردي الأربعة بالمحافظة، حيث بلغ إجمالي نسب المشاركة تفاوتًا بين الدوائر.

 وجاءت النتائج التفصيلية على النحو التالي:

ففي الدائرة الأولى «مركز وبندر بني سويف» شارك 93 ألفًا و251 ناخبًا من إجمالي 490 ألفًا و790 مقيدًا بنسبة حضور بلغت 19%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 91 ألفًا و120 صوتًا، والباطلة 2131 صوتًا، وجاءت النتائج كالتالي: يوسف الجميل 64 ألفًا و969 صوتًا، محمد رجب 58 ألفًا و4 أصوات، جمال القليوبي 17 ألفًا و764 صوتًا، سماح محسن 9745 صوتًا، رزق كلينتون 3998 صوتًا، محمد عيسوي 4151 صوتًا، أسامة المطراوي 4125 صوتًا، أشرف حسين 3943 صوتًا، محمد معارك 3895 صوتًا، شيماء جنيدي 3612 صوتًا، وأحمد الشيمي 3132 صوتًا.

الدائرة الثانية «مركزا ناصر والواسطى»

وفي الدائرة الثانية «مركزا ناصر والواسطى» شارك 145 ألفًا و205 ناخبين من إجمالي 578 ألفًا و531 مقيدًا بنسبة حضور 25.10%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 139 ألفًا و558 صوتًا، والباطلة 5647 صوتًا، وجاءت النتائج حسب الترتيب التالي: أحمد إبراهيم الجنيدي 88 ألفًا و85 صوتًا، محمد فاروق يوسف 80 ألفًا و411 صوتًا، عبد الحكيم مسعود 78 ألفًا و775 صوتًا، علي فايز فرجاني 5883 صوتًا، مصطفى عبد المولى 9320 صوتًا، حمدي رمضان المحامي 8341 صوتًا، رمضان البكري 42 ألفًا و850 صوتًا، عبد العزيز محمدين 5421 صوتًا، علي جبر 49 ألفًا و957 صوتًا، حمادة حسين 7521 صوتًا، زيدان الشريف 7966 صوتًا، مصطفى مشهور 5872 صوتًا، علام عابدين 6849 صوتًا، عبد المنعم الأسد 7885 صوتًا، محمد علي محمد 5207 أصوات، وسعيد الدلاصي 8421 صوتًا.

الدائرة الثانية «مركز ومدينة إهناسيا»

وفي الدائرة الثانية «مركز ومدينة إهناسيا» بلغ عدد الحضور 89 ألفًا و226 ناخبًا من إجمالي 258 ألفًا و356 مقيدًا بنسبة مشاركة 34.5%، بعدد أصوات صحيحة 88 ألفًا و91 صوتًا، وباطلة 1135 صوتًا، وجاءت النتائج كالتالي: سيد محمد سيد 46 ألفًا و112 صوتًا، علي بدر 9023 صوتًا، اللواء سامي توفيق 7517 صوتًا، ياسر خشبة 5171 صوتًا، حسام عمر 5159 صوتًا، أحمد عبد الرؤوف 5065 صوتًا، محمد فالح 4547 صوتًا، أحمد رمزي 3180 صوتًا، ومحمود فوزي 2317 صوتًا.

الدائرة الرابعة «مراكز ببا والفشن وسمسطا»

وفي الدائرة الرابعة  «مراكز ببا والفشن وسمسطا» شارك 195 ألفًا و231 ناخبًا من إجمالي 786 ألفًا و999 مقيدًا بنسبة 24.8%، حيث بلغ عدد الأصوات الصحيحة 192 ألفًا و106 أصوات، والباطلة 3125 صوتًا، وجاءت النتائج كالتالي: طه أبو الناظر 189 ألفًا و789 صوتًا، الدكتور عبد الله مبروك 189 ألفًا و501 صوت، هشام أحمد سليم 180 ألفًا و122 صوتًا، وهشام صبحي الفلاح 16 ألفًا و907 أصوات.

منافسة بين 40 مرشحًا على 9 مقاعد فردي ببني سويف

وشهدت انتخابات النواب 2025 في محافظة بني سويف منافسة 40 مرشحًا على 9 مقاعد بالنظام الفردي في 4 دوائر إنتخابية، حيث تشهد الدائرة الأولى «مركز وبندر بني سويف» منافسة بين 11 مرشحًا على مقعدين، بينما تشهد الدائرة الثانية «مركزا ناصر والواسطى» منافسة بين 16 مرشحًا على 3 مقاعد، وتشهد الدائرة الثالثة «مركز اهناسيا» منافسة بين 9 مرشحين على مقعد واحد، فيما تشهد الدائرة الرابعة «مر1كز ببا وسمسطا والفشن» منافسة بين 4 مرشحين على على 3 مقاعد.

2 مليون و96 ألف و676 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بجميع مراكز محافظة بني سويف 2 مليون و96 ألف و676 ناخبًا وناخبة، بواقع (198276) ناخبًا بقسم شرطة بني سويف، و(17286) ناخبًا بقسم شرطة بني سويف الجديدة، و(275228) ناخبًا بمركز بني سويف، و(250467) بمركز ناصر، و(184655) بمركز سمسطا، و(258356) بمركز إهناسيا، و(291158) بمركز ببا، و(328064) بمركز الواسطى، و(293186) بمركز الفشن.

 

الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة «ناصر والواسطى» ببني سويف

الحصر العددي لأصوات الناخبين بمجلس النواب بدائرة "ببا والفشن وسمسطا" ببني سويف

انتخابات النواب 2025، الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة إهناسيا ببني سويف (فيديو)

انتخابات النواب 2025، الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة مركز وبندر بني سويف

رئيس اللجنة العامة ببني سويف: يجوز مد التصويت بعد التاسعة لحين إدلاء آخر ناخب بصوته (فيديو)

قبل غلق باب التصويت، إقبال كبير من الناخبين على لجان النواب ببني سويف

من الواسطى للفشن، فرق تنفيذية بالشوارع لمتابعة انتخابات النواب ببني سويف

محافظ بني سويف: دورنا تنظيمي ونقف على مسافة واحدة من المرشحين للنواب

ساعة أولى تصويت، إقبال كبير بلجنة مدرسة بليفيا الابتدائية ببني سويف (صور)

ارتفاع ضحايا حادث سقوط سيارة من معدية بني سويف لـ 4 وفيات و3 مصابين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف انتخابات النواب 2025 انتخابات النواب ببني سويف لجان انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب

مواد متعلقة

الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة «ناصر والواسطى» ببني سويف

الحصر العددي لأصوات الناخبين بمجلس النواب بدائرة "ببا والفشن وسمسطا" ببني سويف

انتخابات النواب 2025، الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة إهناسيا ببني سويف (فيديو)

انتخابات النواب 2025، الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة مركز وبندر بني سويف

رئيس اللجنة العامة ببني سويف: يجوز مد التصويت بعد التاسعة لحين إدلاء آخر ناخب بصوته (فيديو)

قبل غلق باب التصويت، إقبال كبير من الناخبين على لجان النواب ببني سويف

من الواسطى للفشن، فرق تنفيذية بالشوارع لمتابعة انتخابات النواب ببني سويف

محافظ بني سويف: دورنا تنظيمي ونقف على مسافة واحدة من المرشحين للنواب

الأكثر قراءة

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

محمد عبد اللطيف: لا يوجد عجز في المعلمين بمصر

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تسجل 7،5 جنيه وارتفاع مفاجئ في الليمون والفلفل

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

موقف منتخب مصر، ترتيب مجموعات كأس العالم للناشئين 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حافظ عليها، أوقات الصلاة كما حددها القرآن الكريم والسنة النبوية

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية