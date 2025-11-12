الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة «ناصر والواسطى» ببني سويف

18 حجم الخط

أسفرت نتائج الحصر العددي للأصوات في انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثانية (ناصر والواسطى) بـ محافظة بني سويف، عن مشاركة 145 ألفًا و205 ناخبين من إجمالي 578 ألفًا و531 مقيدًا في الجداول الانتخابية، بنسبة حضور بلغت 25.10%، حيث بلغ عدد الأصوات الصحيحة 139 ألفًا و558 صوتًا، والباطلة 5647 صوتًا.

الحصر العددي بدائرة ناصر والواسطى ببني سويف

وجاءت النتائج حسب الترتيب التالي: أحمد إبراهيم الجنيدي 88 ألفًا و85 صوتًا، محمد فاروق يوسف 80 ألفًا و411 صوتًا، عبد الحكيم مسعود 78 ألفًا و775 صوتًا، علي فايز فرجاني 5883 صوتًا، مصطفى عبد المولى 9320 صوتًا، حمدي رمضان المحامي 8341 صوتًا، رمضان البكري 42 ألفًا و850 صوتًا، عبد العزيز محمدين 5421 صوتًا، علي جبر 49 ألفًا و957 صوتًا، حمادة حسين 7521 صوتًا، زيدان الشريف 7966 صوتًا، مصطفى مشهور 5872 صوتًا، علام عابدين 6849 صوتًا، عبد المنعم الأسد 7885 صوتًا، محمد علي محمد 5207 أصوات، وسعيد الدلاصي 8421 صوتًا.

40 مرشحًا على 9 مقاعد بالنظام الفردي ببني سويف

وشهدت محافظة بني سويف منافسة 40 مرشحًا على 9 مقاعد بالنظام الفردي في 4 دوائر إنتخابية، حيث تشهد الدائرة الأولى «مركز وبندر بني سويف» منافسة بين 11 مرشحًا على مقعدين، بينما تشهد الدائرة الثانية «مركزا ناصر والواسطى» منافسة بين 16 مرشحًا على 3 مقاعد، وتشهد الدائرة الثالثة «مركز اهناسيا» منافسة بين 9 مرشحين على مقعد واحد، فيما تشهد الدائرة الرابعة «مر1كز ببا وسمسطا والفشن» منافسة بين 4 مرشحين على على 3 مقاعد.

2 مليون و96 ألفا و676 ناخبًا وناخبة ببني سويف

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بجميع مراكز المحافظة 2 مليون و96 ألف و676 ناخبًا وناخبة، بواقع (198276) ناخبًا بقسم شرطة بني سويف، و(17286) ناخبًا بقسم شرطة بني سويف الجديدة، و(275228) ناخبًا بمركز بني سويف، و(250467) بمركز ناصر، و(184655) بمركز سمسطا، و(258356) بمركز إهناسيا، و(291158) بمركز ببا، و(328064) بمركز الواسطى، و(293186) بمركز الفشن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.