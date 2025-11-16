الأحد 16 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ أسيوط يشدد على إزالة التعديات والحواجز الحديدية بالشوارع

إزالة الحواجز الحديدية
إزالة الحواجز الحديدية بأسيوط،فيتو
أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مواصلة جهود إزالة جميع الإشغالات والتعديات على حرم الطرق بالمراكز والأحياء، بهدف استعادة الانضباط لشوارع المحافظة وضمان السيولة المرورية، في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

حملات مكثفة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي شرق، برئاسة أبو العيون إبراهيم، نفذت حملات مكثفة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية وأي تعديات على الطريق العام، خاصة تلك التي تعوق حركة السيارات والمواطنين، وشارك في الحملات محمد إسماعيل وشريف وصفي، نائبا رئيس الحي، بالإضافة إلى مسئولي قسم الإشغالات، باستخدام المعدات الثقيلة وسيارات الحملات الميكانيكية، حيث تم إزالة الحواجز الحديدية والبلدورات وإشغالات الطريق بتفرعات شارع النميس، مع التنبيه بعدم إعادة إشغال الطريق مرة أخرى.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق المستمر بين رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق وشرطة المرافق لتنفيذ المزيد من الحملات، موضحًا أن الهدف هو تسهيل حركة النقل والمرور للمواطنين والمركبات، واستعادة المظهر الحضاري للشوارع، مع الالتزام الكامل بالصرامة في التعامل مع المخالفات دون تهاون.

محافظ أسيوط يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء أول ناد للذكاء الاصطناعي (فيديو)

محافظ أسيوط يتفقد مجمع صناعات الرمان باستثمارات 600 مليون جنيه (صور)

وفي سياق تعزيز التواصل مع المواطنين، خصصت محافظة أسيوط عدة خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى على أرقام (114)، أو عبر الأرقام الأرضية (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على رقم (16528) وأكد المحافظ أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة البلاغات والتعامل معها فورًا.

الجريدة الرسمية