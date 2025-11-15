السبت 15 نوفمبر 2025
محافظات

تحصين 67,277 رأس ماشية وتنفيذ 102 ندوة و843 زيارة تقصي بأسيوط

تحصين الماشية بأسيوط،
تحصين الماشية بأسيوط، فيتو
أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحقيق إنجازات قياسية خلال الأسبوع الثالث من الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت في 25 أكتوبر 2025، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس جهودًا ميدانية مكثفة وتفاعلًا واسعًا من المربين في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط أن النتائج المتحققة تأتي في إطار خطة الدولة لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز المناعة الوقائية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي واستقرار الاقتصاد الريفي.

وأوضح أبو النصر أن مديرية الطب البيطري بأسيوط بقيادة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية، نجحت خلال الأسبوع الثالث في تنفيذ خطة موسعة للتحصين، من خلال 938 فرقة بيطرية انتشرت في جميع المراكز والقرى، وتمكنت من تحصين 67,277 رأس ماشية، في خطوة تعكس حجم التنسيق والانتشار الميداني لضمان الوصول إلى المربين المستهدفين وتقديم الخدمة في مواقعهم.

تنظيم 102 ندوة إرشادية 

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الحملة لم تقتصر على أعمال التحصين فقط، بل شملت نشاطًا توعويًا مكثفًا، حيث تم تنظيم 102 ندوة إرشادية شارك فيها الأطباء البيطريون والعاملون بالإرشاد الزراعي، بهدف رفع الوعي بأهمية التحصين الدوري وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية، مما أسهم في تعزيز الثقافة البيطرية لدى المربين.

تنفيذ 843 زيارة تقصي لمتابعة الحالة الصحية للماشية

وفي جانب الرصد والتقصي، أوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ 843 زيارة تقصي شملت 2,529 منزلًا بمختلف المراكز، لمتابعة الحالة الصحية للماشية ورصد أي مؤشرات تستدعي التدخل السريع، مؤكدًا أن هذه الزيارات دعمت دقة توجيه جهود التحصين وسرعة الاستجابة الميدانية.

واختتم محافظ أسيوط تصريحه بالإشادة بجهود فرق الطب البيطري وجميع الأجهزة المعنية، مثمنًا الدور الفاعل للمربين في دعم الحملة، ومؤكدًا استمرار أعمال التحصين خلال الأسابيع المقبلة لتحقيق أعلى معدلات التغطية والوصول إلى حماية شاملة للثروة الحيوانية في جميع قرى المحافظة.

