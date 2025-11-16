جامعة أسيوط تعلن انطلاق رحلات اليوم الواحد إلى المتحف المصري الكبير

18 حجم الخط

أعلنت جامعة أسيوط عن تنظيم سلسلة من رحلات اليوم الواحد إلى المتحف المصري الكبير، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف عام من الدكتورة مديحة درويش منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام رعاية الطلاب.

دعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية لطلاب جامعة أسيوط

وتأتي هذه الرحلات ضمن خطة جامعة أسيوط لدعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية لطلابها، وإتاحة الفرصة لهم لزيارة أهم المعالم التاريخية والحضارية في مصر، حيث تتضمن الجولة زيارة منطقة الأهرامات وشارع المعز ومنطقة الحسين وصولًا إلى المتحف المصري الكبير.

أكد رئيس جامعة أسيوط أن تنظيم رحلات اليوم الواحد إلى المتحف المصري الكبير يأتي في إطار حرص الجامعة على توفير تجارب معرفية وثقافية ثرية لطلابها، بما يعزز انتماءهم الوطني ووعيهم بحضارتهم العريقة.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن المتحف المصري الكبير يمثل أحد أهم الصروح الحضارية على مستوى العالم، وزيارته تُعد فرصة مميزة لطلاب الجامعة للاطلاع على كنوز مصر الأثرية في شكل متطور يجمع بين الحداثة وأصالة التاريخ.

وأشار المنشاوي إلى أن الجامعة تولي الأنشطة الطلابية اهتمامًا كبيرًا باعتبارها جزءًا أساسيًا من بناء شخصية الطالب الجامعي، موضحًا أن هذه الرحلات تسهم في دعم التواصل بين الطلاب وتنمية قدراتهم المعرفية والاجتماعية.

ومن جانبه، دعا الدكتور أحمد عبد المولى طلاب الجامعة إلى الاستفادة من هذه المبادرة والمشاركة في الرحلات، مؤكّدًا استمرار الجامعة في تقديم أنشطة متنوعة تثري تجربة الطلاب داخل وخارج الحرم الجامعي.

ومن المقرر تنفيذ الرحلات خلال الأيام: السبت 29/11/2025 – السبت 6/12/2025 – الأربعاء 10/12/2025.

وتعلن الجامعة فتح باب الحجز حاليًا، داعية الطلاب إلى التوجه إلى إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب للتعرف على التفاصيل واستكمال إجراءات الحجز.

وتؤكد جامعة أسيوط أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرصها على تعزيز الوعي الثقافي والحضاري لدى طلابها، وتشجيعهم على استكشاف آثار مصر الخالدة والتعرف على كنوزها التاريخية.

