السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

زراعة أسيوط تتفقد الجمعيات لمتابعة صرف وتوزيع الأسمدة الزراعية

جولة زراعة أسيوط،
جولة زراعة أسيوط، فيتو
18 حجم الخط

وجه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الجهات المعنية بمتابعة أعمال صرف وتوزيع الأسمدة الزراعية على أرض الواقع في جميع القرى والمراكز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكل شفافية وعدالة، تماشيًا مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالقطاع الزراعي وتعزيز التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بأسيوط، بقيادة الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل الوزارة قامت بجولة تفتيشية مفاجئة بمركز القوصية، ترافقه لجنة من مهندسي الزراعة، من بينهم المهندس على أحمد هريدي، مدير عام الشئون الزراعية، والمهندس شهاب أحمد سيد، مدير إدارة حماية الأراضي، إضافة إلى مديري الإدارات الزراعية والتعاونية، وركزت الجولة على متابعة صرف وتوزيع الأسمدة الكيميائية للموسم الشتوي 2025، وأعمال حماية الأراضي، والتأكد من التزام الجمعيات الزراعية بتعليمات وزارة الزراعة لضمان العدالة في التوزيع وفقًا للحصر النهائي للمحاصيل دون أي تلاعب أو بيع في السوق السوداء أو تراكم للأسمدة في المخازن.

وضع لافتات واضحة بأسعار الأسمدة الصادرة عن وزارة الزراعة

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة وضع لافتات واضحة بأسعار الأسمدة الصادرة عن وزارة الزراعة، وعدم مخالفتها، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما أكد على أهمية تكثيف المرور الميداني على جميع الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح الزراعي بالمحافظة لمتابعة صرف كافة مستلزمات الزراعة، بما في ذلك الأسمدة والأدوية والمبيدات، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للقطاع الزراعي والمزارعين وفق الإمكانيات المتاحة لتعزيز التنمية الزراعية الفعلية.

زراعة أسيوط تنظم دورة لتأهيل مطبقي مبيدات الآفات

زراعة أسيوط تشن حملة لمتابعة وفحص المحاصيل الشتوية

جدير بالذكر أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، عبر أرقام: 114، و(088) 2135858 / 2135727، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الادارات الزراعية الأسمدة الزراعية السوق السوداء اللواء هشام ابو النصر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط حماية الاراضي رؤية مصر 2030 محافظ أسيوط محافظة اسيوط منظومة الشكاوي وصول الدعم لمستحقيه

مواد متعلقة

تحصين 67,277 رأس ماشية وتنفيذ 102 ندوة و843 زيارة تقصي بأسيوط

محافظ أسيوط يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء أول ناد للذكاء الاصطناعي (فيديو)

المنتدى العيادي بجامعة أسيوط يطالب بدمج الذكاء الاصطناعي في التدريب القانوني للطلاب

تخدم 100 الف نسمة، تشغيل تجريبي لمحطة صرف أولاد إبراهيم بأسيوط

محافظ أسيوط: حملات رقابية على المطاعم والمولات التجارية لتطبيق قانون العمل الجديد

استرداد 264 فدانًا و1722 مترا خلال تنفيذ 61 قرار إزالة بأسيوط

محافظ أسيوط يكرم مدير وحدة الإنقاذ السريع بعد تعرضه لإصابة أثناء عمله

أبو النصر: أسيوط خالية تماما من الحمى القلاعية بين الماشية

الأكثر قراءة

موعد مباراة البرازيل والسنغال والقنوات الناقلة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025

انطلاق عروض مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي اليوم

بالأسماء، إصابة 31 شخصا في انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد

عودة الخريف الهادئ، انحسار الأمطار وسقوطها بمناطق محدودة، القاهرة تسجل 25 درجة، وارتفاع الأمواج بـ 5 شواطئ

سعر السمك اليوم السبت، انخفاض البلطي والبوري وارتفاع الجمبري 50 جنيها

أخبار مصر: تعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير مروع، حقيقة الوفاة الجماعية بمستشفى بالشرقية، تسريب وثائق أمريكية خطرة بشأن غزة

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 7

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية أكل التين في المنام وعلاقته بوظيفة جديدة بعائد مادي كبير

دعاء الصباح لجلب الرزق وشكر النعمة، احرص عليه

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 15 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية