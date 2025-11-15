جامعة أسيوط تعلن شروط التقديم لحجز 15 وحدة سكنية داخل وخارج الحرم الجامعي

18 حجم الخط

أعلن قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة عن إتاحة (١٥) وحدة سكنية خالية بوحدات الإسكان الإداري داخل وخارج الحرم الجامعي، على أن يبدأ التقديم اعتبارًا من يوم الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ ولمدة خمسة عشر يومًا

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور محمد عدوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع الدكتور علي حسين، مدير مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية والمسؤول عن تطوير وتنفيذ النظام الإلكتروني للتقديم، والأستاذ مصطفى جابر، مدير عام الإدارة العامة للاستراحات.

تعظيم الاستفادة من منشآت جامعة أسيوط السكنية

وصرّح الدكتور أحمد المنشاوي أن جامعة أسيوط تحرص على تعظيم الاستفادة من منشآتها السكنية بما يلبي احتياجات أعضاء هيئة التدريس، ويسهم في توفير بيئة عمل مستقرة ومحفّزة داخل الجامعة، مضيفا أن الجامعة تواصل تنفيذ خططها لتطوير وحدات الإسكان والاستراحات ورفع كفاءتها، داخل الحرم الجامعي وخارجه، بما يدعم تحسين جودة الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأشار الدكتور محمد عدوي إلى أن الإعلان يعكس التزام جامعة أسيوط التام بمبادئ العدالة والشفافية في تخصيص الوحدات السكنية وفق الضوابط المعتمدة، داعيًا الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط إلى استكمال إجراءات التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة للاستراحات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علي حسين أن النظام الإلكتروني الجديد يتيح تسجيل البيانات ورفع المرفقات بدقة وسهولة، مع إتاحة خدمة الاستعلام لمراجعة النموذج النهائي الذي سيتم تقييمه آليًا بالكامل.

وتتم عملية التقديم إلكترونيًا من خلال خمس خطوات رئيسية:

1. تسجيل البيانات وإنشاء حساب جديد.

2. تسجيل الدخول إلى النظام.

3. مراجعة البيانات وإجراء التعديلات اللازمة.

4. رفع المرفقات والإجازات المطلوبة.

5. استخدام خدمة الاستعلام لمعاينة النموذج النهائي قبل التقييم.

روابط التقديم والمستندات المطلوبة

رابط الموقع:

https://www.mis.aun.edu.eg/estr/

رابط المستندات المطلوبة:

https://www.mis.aun.edu.eg/estr/Regist/Download

معلومات عامة عن النظام:

https://www.mis.aun.edu.eg/estr/Home/About

