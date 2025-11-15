السبت 15 نوفمبر 2025
محافظ أسيوط: الأتوبيس المتنقل لمكتبة مصر العامة يتجول بالقرى لنشر المعرفة (صور)

قال اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط: إن مكتبة مصر العامة فرع أسيوط تواصل تنفيذ رسالتها الثقافية والمعرفية داخل مدارس وقرى المحافظة، من خلال حزمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف طلاب المدارس وتعمل على دعم الحركة الثقافية بالمراكز والقرى.

تنظيم رحلات مدرسية منتظمة لاستقبال الطلاب داخل المكتبة

وأشار أبو النصر إلى أن فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط بقيادة هاجر محروس مدير المكتبة، حققت خلال الفترة الأخيرة نشاطًا ملحوظًا عبر تنظيم رحلات مدرسية منتظمة لاستقبال الطلاب داخل المكتبة وتعريفهم بأقسامها المختلفة، وتشجيعهم على القراءة والاطلاع، كما تعمل المكتبة على الوصول إلى القرى والمدارس النائية من خلال برنامج “المكتبة المتنقلة”، وهو أتوبيس مجهز يقدم خدمات المكتبة في الأماكن البعيدة لتسهيل وصول الثقافة والمعرفة إلى أكبر عدد من الطلاب.

 

تعزيز الوعي وتشجيع القراءة 

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة المحافظة لتعزيز الوعي وتشجيع القراءة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المكتبة وفريق العمل على تقديم مبادرات مبتكرة تخدم العملية التعليمية والثقافية.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته مؤكدًا استمرار التعاون بين مكتبة مصر العامة ومديرية التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني لمد مظلة الأنشطة الثقافية إلى أكبر عدد من الطلاب داخل قرى ومراكز أسيوط، تحقيقًا لرؤية الدولة في نشر الثقافة والمعرفة بين النشء والشباب.

