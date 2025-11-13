طريقة عمل الكوردن بلو بمذاق مميز ولا يقاوم

18 حجم الخط

طريقة عمل الكوردن بلو، الكوردن بلو من الأطباق العالمية الشهيرة التي ترجع أصولها إلى المطبخ الفرنسي، ويعتبر من الوصفات الفاخرة التي تجمع بين المذاق المقرمش من الخارج والحشو اللذيذ من الداخل.

وطريقة عمل الكوردن بلو، سهلة وبسيطة ويتميز هذا الطبق بمذاقه الغني الذي يجمع بين الدجاج الطري، والجبن الذائب، وشرائح اللحم المدخن أو الرومي، وهو طبق يقدم في المطاعم الراقية ولكن تتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الكوردن بلو.

مكونات عمل الكوردن بلو: -

4 صدور دجاج مخلية من العظم والجلد

4 شرائح جبن مثل جبن شيدر أو مودزاريلا أو سويس

4 شرائح لانشون دجاج أو رومي مدخن

نصف كوب دقيق أبيض

2 بيضة مخفوقة

كوب بقسماط

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

زيت نباتي للقلي

للتقديم

بطاطس مهروسة أو مقلية

صوص الجبن أو صوص المشروم أو المايونيز

خضار سوتيه أو سلطة خضراء

الكوردن بلو

طريقة عمل الكوردن بلو:-

اغسلي صدور الدجاج جيدا وجففيها بمنديل مطبخ.

باستخدام سكين حاد، افتحي كل صدر من المنتصف دون فصله تماما.

غطيه بورق نايلون شفاف، ثم استخدمي مطرقة المطبخ أو النشابة لطرقها برفق حتى تصبح رقيقة ومتساوية السمك، وذلك يساعد على طهيها بشكل متوازن.

رشي على كل صدر قليلا من الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبابريكا من الجهتين.

اتركيها في التتبيلة لمدة 15 دقيقة على الأقل، ويمكن تركها ساعة في الثلاجة لمذاق أعمق.

ضعي في منتصف كل صدر شريحة من اللانشون وشريحة من الجبن.

اطوي الصدر على شكل رول بإحكام مع التأكد من أن الحشو بالداخل.

يمكن تثبيت الأطراف بعيدان أسنان خشبية حتى لا يخرج الجبن أثناء القلي.

مرري كل قطعة أولا في الدقيق حتى تغلف تماما.

ثم ضعيها في البيض المخفوق.

بعدها غلفيها جيدا بالبقسماط، مع الضغط الخفيف حتى يلتصق البقسماط بالدجاج.

ضعي القطع في الثلاجة لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى تتماسك قبل القلي، هذه الخطوة مهمة جدا لمنع تفككها.

سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

اقلي كل قطعة حتى يصبح لونها ذهبي ومقرمش من جميع الجهات حوالي 5 إلى 7 دقائق لكل جانب.

ضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

يمكن أيضا طهي الكوردن بلو في الفرن بدلا من القلي، وذلك بوضعه في صينية مدهونة بقليل من الزيت وخبزه على درجة حرارة 200°م لمدة 25 دقيقة حتى ينضج ويصبح ذهبي.

قدمي الكوردن بلو ساخن بعد إزالة عيدان الأسنان، وقطعيه إلى شرائح لتظهر الطبقات الجميلة من الجبن واللانشون في الداخل.

يمكن تقديمه بجانب البطاطس المهروسة أو المقلية، والخضار السوتيه، وصوص المشروم أو صوص الجبن الكريمي، وسلطة خضراء أو سلطة الكول سلو

لنجاح الكوردن بلو يجب ألا تكون صدور الدجاج سميكة حتى تنضج جيدا دون أن يحترق الغلاف الخارجي.

يمكن استخدام الجبن القابل للذوبان مثل المودزاريلا أو الجبن السويسري لتجعل الحشو أكثر طراوة.

يفضل وضع الكوردن بلو في الثلاجة بعد تغليفه بالبقسماط حتى يتماسك جيدا.

لا تستخدمي زيت شديد السخونة حتى لا يحترق البقسماط قبل أن ينضج الدجاج من الداخل.

يمكن الاحتفاظ به في الفريزر بعد تغليفه بالبقسماط، وعند الاستخدام يقلى مباشرة دون إذابته بالكامل.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.