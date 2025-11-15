كأس العالم للناشئين، منتخب بوركينا فاسو يتقدم على ألمانيا بهدف في الشوط الأول

18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، تقدم منتخب بوركينا فاسو على منتخب ألمانيا بهدف دون رد في الشوط الأول ضمن منافسات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين تحت 17 عام على أرضية ملاعب اكاديمية اسباير.

مباراة بوركينا فاسو وألمانيا

وكان قد أنهى شبان إيتالوس دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 6 نقاط. فبعد خسارتهم أمام الولايات المتحدة (1-0)، عادوا بقوة وحققوا انتصارين متتاليين على التشيك (2-1) وطاجيكستان (2-0).

أما ألمانيا، حاملة اللقب العالمي فقد تصدرت مجموعتها بعد تعادلين مع كولومبيا (1-1) وكوريا الشمالية (1-1) وانتصار ساحق على السلفادور (7-0).

