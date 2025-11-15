السبت 15 نوفمبر 2025
رياضة

بوركينا فاسو تطيح بألمانيا من كأس العالم للناشئين وتضرب موعدا مع أوغندا

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
كأس العالم للناشئين، فاز منتخب بوركينا فاسو على منتخب ألمانيا بهدف دون رد ضمن منافسات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين تحت 17 عام على أرضية ملاعب أكاديمية اسباير.

وأطاح بوركينا فاسو بحامل اللقب من كأس العالم للناشئين ليضرب موعدا مع أوغندا في دور الـ16

مباراة بوركينا فاسو وألمانيا

وأنهى شبان إيتالوس دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 6 نقاط. فبعد خسارتهم أمام الولايات المتحدة (1-0)، عادوا بقوة وحققوا انتصارين متتاليين على التشيك (2-1) وطاجيكستان (2-0).

أما ألمانيا، حاملة اللقب فقد تصدرت مجموعتها بعد تعادلين مع كولومبيا (1-1) وكوريا الشمالية (1-1) وانتصار ساحق على السلفادور (7-0).

