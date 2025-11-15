أخبار الفن اليوم: انطلاق سوق القاهرة السينمائي بمشاركة 20 جهة عربية ودولية.. كمال أبو رية يعيد اكتشاف نفسه في "كارثة طبيعية".. وبدء الحجز الإلكتروني الإلزامي للمتحف الكبير 1 ديسمبر

18 حجم الخط

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها تواصل فعاليات الدورة 46 من مهرجان القاهرة السينمائي.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

توافد فريق عمل الفيلم المصري شكوى رقم 713317 على السجادة الحمراء ضمن فعاليات الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.





أصبح الفنان كمال أبو رية حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بعدما قدم واحدًا من أبرز أدواره في الفترة الأخيرة في مسلسل كارثة طبيعية، حيث لفت الأنظار بقدرته على تقديم أداء طبيعي ومتقن لشخصية والد شروق أعاد به تقديم نفسه بشكل مختلف تمامًا للجمهور، فيما أطلق عليه البعض “Rebranding” له ولموهبته.

نظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ46، منذ قليل، جلسة حوارية بعنوان "السينما العربية الصاعدة.. من المحلية إلى العالمية"، وذلك ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.





افتتح النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، اليوم السبت 15 نوفمبر سوق مهرجان القاهرة السينمائي ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

يبدو أن الفنان أحمد سعد، أصبح لديه أزمة بسبب قيادة السيارات، وذلك بعدما تعرض لحادث سير للمرة الثانية على التوالي، بعد الحادث الأول الذى وقع في يونيو 2025.

حرص الفنان محمد رمضان، على دعم المطرب أحمد سعد، بعد تعرضه لحادث سير فجر اليوم السبت.

أكد الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن برنامج فعاليات الدورة الحالية يشهد تميّزًا لافتًا من حيث الموضوعات والنقاشات المتخصصة، مشيرًا إلى مشاركة واسعة من خبراء دوليين في مختلف مجالات صناعة السينما.

تتجه أنظار عشاق السينما العربية، مساء اليوم السبت، إلى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حيث يستعد فريق فيلم "شكوى 713317" للاحتفال بعرضه الأول ضمن فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.

أكدت الفنانة فريدة سيف النصر أنها لن تخوض سباق رمضان 2026، بسبب حالتها النفسية التي تمر بها حاليًا.



أكد الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، أن تطبيق نظام الحجز المسبق لدخول المتحف المصري الكبير يأتي استجابة للزيادة غير المسبوقة في أعداد الزوار، خاصة يوم الجمعة الماضية، حين تجاوز عدد المترددين 50 ألف زائر رغم أن القدرة الاستيعابية للمتحف تتراوح بين 18 و20 ألفًا فقط، ما أجبر الإدارة على إغلاق شباك التذاكر.





